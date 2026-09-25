DVA NOVA SUSRETA SIJA I TRAMPA: Kineski predsednik otkrio detalje

KINESKI predsednik Si Đinping rekao je da očekuje još dva sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom do kraja ove godine. On je pozvao američkog lidera i njegovu suprugu da posete Kinu kako bi učestvovali na samitu APEK-a.

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- Očekujemo još dva sastanka sa gospodinom predsednikom ove godine. Jedan na samitu APEK-a u Šenženu, Kina, i drugi na samitu G20 u Sjedinjenim Državama. Pozdravljamo posetu predsednika i njegove supruge Kini - rekao je Si.

Američki predsednik je potvrdio da će u novembru otputovati u Kinu gde će učestvovati na samitu APEK-a, prenosi RT Balkan.

Si Đinping je izrazio zadovoljstvo zbog predstojeće posete Trampa i njegove supruge Kini. Samit G20 biće održan u decembru u SAD.

Kineski predsednik je danas završio svoju državnu dvodnevnu posetu SAD.