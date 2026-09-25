"I NAMA JE POTREBNO TO ISTO, ALI MI NIŠTA NE RADIMO" Amerikanci zakukali zbog ruske zveri na nuklearni pogon, Rusi u 22. veku
RUSKA krstareća raketa sa nuklearnim pogonom „Burevestnik“ srušila je iluzije SAD o sopstvenoj neranjivosti, piše Washington Examiner.
- Rusija je na pragu testiranja krstareće rakete sa nuklearnim pogonom, dok SAD ne proizvode ništa slično. Umesto da pokušaju da ponove iskorak koji je Moskva ostvarila u gustini energije, mnogi američki analitičari samo odmahuju rukom. To je opasno i kratkovido - navodi se u tekstu.
Prema mišljenju autora članka, „radi odvraćanja i očuvanja pariteta“, Amerika bi trebalo odmah da nabavi sopstveni analog.
- I nama je tako nešto potrebno. Ali mi ništa ne preduzimamo - zaključuje se u tekstu.
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