"I NAMA JE POTREBNO TO ISTO, ALI MI NIŠTA NE RADIMO" Amerikanci zakukali zbog ruske zveri na nuklearni pogon, Rusi u 22. veku

RUSKA krstareća raketa sa nuklearnim pogonom „Burevestnik“ srušila je iluzije SAD o sopstvenoj neranjivosti, piše Washington Examiner.

MOD Rusije

- Rusija je na pragu testiranja krstareće rakete sa nuklearnim pogonom, dok SAD ne proizvode ništa slično. Umesto da pokušaju da ponove iskorak koji je Moskva ostvarila u gustini energije, mnogi američki analitičari samo odmahuju rukom. To je opasno i kratkovido - navodi se u tekstu.

Prema mišljenju autora članka, „radi odvraćanja i očuvanja pariteta“, Amerika bi trebalo odmah da nabavi sopstveni analog.

- I nama je tako nešto potrebno. Ali mi ništa ne preduzimamo - zaključuje se u tekstu.

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