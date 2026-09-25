LITVANIJA PODIGLA VOJSKU: Naređena hitna nacionalna vežba mobilizacije
LITVANIJA je danas zaopčela redovne godišnje nacionalne vežbe mobilizacije, tokom kojih će proveriti spremnost da odgovori na eventualno pogoršanje bezbednosne situacije i pređe u stanje mobilizacije u slučaju rata, preneo je litvanski javni servis LRT.
Vežbe će trajati do 3. oktobra, a kombinuju teorijske scenarije sa praktičnim aktivnostima u kojima učestvuje oko 3.000 državnih službenika, zvaničnika, predstavnika opština i vladinih agencija, privrednih subjekata i nevladinih organizacija, kao i oko 1.000 dobrovoljaca.
Šef litvanskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama Vilmantas Vitkauskas izjavio je da će se vežbom proveravati i kontinuitet rada vlade, kao i način na koji vladine agencije donose odluke i određuju prioritete pod pritiskom.
Tokom vežbi biće testirani sistemi za uzbunjivanje javnosti, uključujući sirene, hitne SMS poruke koje se šalju mobilnim telefonima i aplikacijama, a koje se odnose na spremnost za vanredne situacije.
Vežbe će takođe obuhvatiti simulacije evakuacije stanovnika prestonice Litvanije Vilnjusa i opština u blizini granice sa Belorusijom, na osnovu scenarija koji predviđa potencijalnu vojnu invaziju iz Belorusije, navodi LRT.
(Tanjug)
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