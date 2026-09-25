Svet

MASOVNI UDAR NA UKRAJINU, GORE NEBO I ZEMLJA: Razneti vojni i logistički kompleksi, Ukrajinci na kolenima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 09. 2026. u 18:40

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ORUŽANE snage Rusije izvele su udare na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre, kao i na morska plovila angažovana u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

МАСОВНИ УДАР НА УКРАЈИНУ, ГОРЕ НЕБО И ЗЕМЉА: Разнети војни и логистички комплекси, Украјинци на коленима

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

 - Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode udare bespilotnim letelicama na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre, kao i na morska plovila angažovana u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

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