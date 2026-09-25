UJEDINJENA RUSIJA OSVOJILA 349 MANDATA: Evo ko je sve ušao u novu Dumu

STRANKA "Ujedinjena Rusija" dobila je 349 mesta u Državnoj dumi, izjavila je šefica Centralne izborne komisije (CIK) Ella Pamfilova.

foto: hank / Alamy / Profimedia

Prema konačnim rezultatima CIK-a, Ujedinjena Rusija je osvojila 140 mandata u saveznom okrugu i 209 u jednomandatnim izbornim jedinicama.

Koministička partija (KPRF) ostvojila je 37 mandata, LDPR je osvojila 23, "Novi ljudi" 19, a Pravedna Rusija (Poštena Rusija) 17 mandata.

Pamfilova dodaje da su po jedan mandat osvojili stranka Rodina i četiri nezavisna kandidata.

Predsednica CIK-a je posebno istakla da je u novi saziv Dume prvi put izabrano 46 učesnika specijalne vojne operacije (SVO) , što čini više od 10 odsto od ukupnog broja poslaničkih mandata.

(Interfaks)