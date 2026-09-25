MOĆ I ZLE NAMERE: Bil Gejts predviđa smrt milijarde ljudi
OSNIVAČ Majkrosofta Bil Gejts rekao je da bi razvoj veštačke inteligencije mogao dovesti do događaja koji bi ubili milijardu ljudi.
„Veštačka inteligencija je dovoljno moćna da izazove događaje koji će rezultirati milijardom smrtnih slučajeva“, rekao je Gejts.
Po njegovom mišljenju, kombinacija ljudi sa zlonamernim namerama i najnovijih alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji predstavlja posebnu opasnost. Gejts je napomenuo da čovečanstvo nikada ranije nije posedovalo tako moćne mogućnosti.
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