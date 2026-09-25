Svet

MOĆ I ZLE NAMERE: Bil Gejts predviđa smrt milijarde ljudi

Novosti online

25. 09. 2026. u 18:28

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OSNIVAČ Majkrosofta Bil Gejts rekao je da bi razvoj veštačke inteligencije mogao dovesti do događaja koji bi ubili milijardu ljudi.

МОЋ И ЗЛЕ НАМЕРЕ: Бил Гејтс предвиђа смрт милијарде људи

Foto: Justin Tallis, PA Images / Alamy / Profimedia

„Veštačka inteligencija je dovoljno moćna da izazove događaje koji će rezultirati milijardom smrtnih slučajeva“, rekao je Gejts.

Po njegovom mišljenju, kombinacija ljudi sa zlonamernim namerama i najnovijih alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji predstavlja posebnu opasnost. Gejts je napomenuo da čovečanstvo nikada ranije nije posedovalo tako moćne mogućnosti.

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