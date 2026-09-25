VELIKE REČI PRAVOG LIDERA: Putin otkrio u čemu je tajna jedinstva Rusije
RUSIJA se istorijski razvijala kao zemlja u kojoj su se narodi, jezici i običaji prožimali, a jedinstvo Ruske Federacije leži u raznolikosti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na Forumu ujedinjenih kultura.
„Naša zemlja se istorijski razvijala kao prostor za interakciju između naroda, jezika i običaja. Za nas, jedinstvo nije jednoobraznost, već kohezija izgrađena na pažljivom, prepoznatljivom razvoju svakog naroda i svake etničke grupe“, istakao je predsednik.
Zajedničke vrednosti ne predstavljaju unifikaciju stavova, već tačku oslonca, ocenio je.
Prema njegovim rečima, kultura pomaže u pronalaženju zajedničkih značenja čak i tamo gde se čini da postoji više razlika i kontradikcija.
„Kultura služi kao najvažnije i nezamenljivo sredstvo komunikacije i dijaloga tamo gde su političke i ekonomske veze zamrznute ili stavljene na čekanje zbog raznih kontradikcija, sankcija i ograničenja“, naglasio je Putin tokom svog govora.
Rusko fundamentalno kulturno obrazovanje je među najboljima na svetu, primetio je ruski lider.
To možemo ponosno i otvoreno reći, dodao je.
Putin je napomenuo da su pozorišne škole, umetničke akademije, kulturni instituti i konzervatorijumi u zemlji „obrazovali i nastavljaju da obrazuju dirigente, reditelje, istoričare umetnosti i umetnike najvišeg kalibra i klase“.
Rusija je uvek otvorena za najtešnju kulturnu saradnju, poručio je predsednik.
Dvanaesti Međunarodni forum ujedinjenih kultura u Sankt Peterburgu održava se od 24. do 26. septembra. Sputnjik je strateški informativni partner foruma.
(Sputnjik)
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