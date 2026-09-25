Svet

VELIKE REČI PRAVOG LIDERA: Putin otkrio u čemu je tajna jedinstva Rusije

Novosti online

25. 09. 2026. u 18:12

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RUSIJA se istorijski razvijala kao zemlja u kojoj su se narodi, jezici i običaji prožimali, a jedinstvo Ruske Federacije leži u raznolikosti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na Forumu ujedinjenih kultura.

ВЕЛИКЕ РЕЧИ ПРАВОГ ЛИДЕРА: Путин открио у чему је тајна јединства Русије

Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

„Naša zemlja se istorijski razvijala kao prostor za interakciju između naroda, jezika i običaja. Za nas, jedinstvo nije jednoobraznost, već kohezija izgrađena na pažljivom, prepoznatljivom razvoju svakog naroda i svake etničke grupe“, istakao je predsednik.

Zajedničke vrednosti ne predstavljaju unifikaciju stavova, već tačku oslonca, ocenio je.

„To su dostojanstvo, porodica, istorijsko sećanje, kreativnost i konstruktivan rad“, naglasio je Putin.
Prema njegovim rečima, kultura pomaže u pronalaženju zajedničkih značenja čak i tamo gde se čini da postoji više razlika i kontradikcija.

„Kultura služi kao najvažnije i nezamenljivo sredstvo komunikacije i dijaloga tamo gde su političke i ekonomske veze zamrznute ili stavljene na čekanje zbog raznih kontradikcija, sankcija i ograničenja“, naglasio je Putin tokom svog govora.

Rusko fundamentalno kulturno obrazovanje je među najboljima na svetu, primetio je ruski lider.

To možemo ponosno i otvoreno reći, dodao je.

Putin je napomenuo da su pozorišne škole, umetničke akademije, kulturni instituti i konzervatorijumi u zemlji „obrazovali i nastavljaju da obrazuju dirigente, reditelje, istoričare umetnosti i umetnike najvišeg kalibra i klase“.

Rusija je uvek otvorena za najtešnju kulturnu saradnju, poručio je predsednik.

Dvanaesti Međunarodni forum ujedinjenih kultura u Sankt Peterburgu održava se od 24. do 26. septembra. Sputnjik je strateški informativni partner foruma.

(Sputnjik)

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