"RATU SE NE VIDI KRAJ, ALI IMA NADE": Gutereš se sastao sa ministrom Sudana na marginama UN o ključnom koraku za mir

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je na okončanje rata u Sudanu i izrazio žaljenje zbog propusta Sjedinjenih Američkih Država da ispune svoje obaveze kao zemlje domaćina UN-a, što je odložilo odobravanje ulazne vize lideru Sudanskog suverenog saveta Abdelu Fatahu al-Burhanu, navodi se u saopštenju sudanske diplomatije.

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Tokom sastanka sa sudanskim ministrom spoljnih poslova Mohiedinom Salemom na marginama 81. Generalne skupštine UN u Njujorku, Gutereš je naglasio važnost vođenja dijaloga kao sredstva za rešavanje sukoba i postizanje mira u Sudanu, prenose sudanski mediji.

Gutereš je takođe pohvalio saradnju sudanske vlade u olakšavanju isporuke humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom koji je u toku.

Sudanski ministar spoljnih poslova Mohiedin Salem je upoznao Gutereša sa dešavanjima u Sudanu i potvrdio posvećenost vlade nastavku saradnje sa UN i njenim agencijama u humanitarnoj oblasti.

Takođe, potvrdio je nastavak saradnje sa ličnim izaslanikom generalnog sekretara UN za Sudan, Pekom Havistom, kao i sa međunarodnim i regionalnim organizacijama koje se bave humanitarnom pomoći.

- Vlada je spremna da pruži neophodne olakšice kako bi se obezbedio protok humanitarne pomoći, prolazak konvoja i isporuka pomoći ljudima kojima je potrebna širom zemlje - rekao je Salem.

Sudan je od 2023. godine zahvaćen ratom između vojske i Snaga za brzu podršku (RSF), u kojem je, prema procenama UN-a i međunarodnih organizacija, poginulo na desetine hiljada ljudi, dok je oko 13 miliona raseljeno.

(Sudan Tribune)