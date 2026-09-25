"RATU SE NE VIDI KRAJ, ALI IMA NADE": Gutereš se sastao sa ministrom Sudana na marginama UN o ključnom koraku za mir
GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je na okončanje rata u Sudanu i izrazio žaljenje zbog propusta Sjedinjenih Američkih Država da ispune svoje obaveze kao zemlje domaćina UN-a, što je odložilo odobravanje ulazne vize lideru Sudanskog suverenog saveta Abdelu Fatahu al-Burhanu, navodi se u saopštenju sudanske diplomatije.
Tokom sastanka sa sudanskim ministrom spoljnih poslova Mohiedinom Salemom na marginama 81. Generalne skupštine UN u Njujorku, Gutereš je naglasio važnost vođenja dijaloga kao sredstva za rešavanje sukoba i postizanje mira u Sudanu, prenose sudanski mediji.
Gutereš je takođe pohvalio saradnju sudanske vlade u olakšavanju isporuke humanitarne pomoći ljudima pogođenim ratom koji je u toku.
Sudanski ministar spoljnih poslova Mohiedin Salem je upoznao Gutereša sa dešavanjima u Sudanu i potvrdio posvećenost vlade nastavku saradnje sa UN i njenim agencijama u humanitarnoj oblasti.
Takođe, potvrdio je nastavak saradnje sa ličnim izaslanikom generalnog sekretara UN za Sudan, Pekom Havistom, kao i sa međunarodnim i regionalnim organizacijama koje se bave humanitarnom pomoći.
- Vlada je spremna da pruži neophodne olakšice kako bi se obezbedio protok humanitarne pomoći, prolazak konvoja i isporuka pomoći ljudima kojima je potrebna širom zemlje - rekao je Salem.
Sudan je od 2023. godine zahvaćen ratom između vojske i Snaga za brzu podršku (RSF), u kojem je, prema procenama UN-a i međunarodnih organizacija, poginulo na desetine hiljada ljudi, dok je oko 13 miliona raseljeno.
(Sudan Tribune)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HOROR U SUDANSKOM RUDNIKU ZLATA: Najmanje 60 ljudi poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)
16. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)