ARAKČI OTKRIO: Evo kad će Iran početi sa otvaranjem Ormuskog moreuza
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog moreuza "čim Vašington prihvati predlog".
Arakči je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku pozitivno opisao indirektni kontakt sa SAD koji je omogućio Katar, ali nije precizirao detalje.
"Predstavili smo plan Sjedinjenim Državama preko posrednika po kojem bi, ukoliko se ispune određeni uslovi, Ormuski moreuz bio otvoren krajem sedmog dana i pregovori bi se nastavili", rekao je Arakči.
(Al Džazira)
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