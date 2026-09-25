Svet

BELOUSOV STIGAO NA FRONT: Uverio se u nezaustavljivo dejstvo ruske armije, posebno u u ovoj oblasti

В.Н.

25. 09. 2026. u 17:23

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RUSKI ministar odbrane Andrej Belousov boravio je u radnoj poseti zoni SVO. General-pukovnik Evgenije Nikiforov, komandant grupe „Sever“, izvestio ga je o uspostavljanju zone bezbednosti u pograničnom području Sumske i Harkovske oblasti, saopštilo je ministarstvo.

БЕЛОУСОВ СТИГАО НА ФРОНТ: Уверио се у незаустављиво дејство руске армије, посебно у у овој области

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

„Grupa ‘Kursk’ sprovodi ofanzivne operacije u Sumskoj oblasti, uglavnom usmerene ka Sumima. Tokom leta smo oslobodili više od 10 naselja i više od 250 kvadratnih kilometara teritorije. Nastavljamo borbena dejstva na oslobađanju još četiri naselja“, objasnio je Nikiforov.

(Sputnjik)

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