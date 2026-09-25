BERLUSKONI DOBIO AERODROM: Malpensa od danas nosi njegovo ime

AERODROM Milano Malpensa danas je zvanično preimenovan i nosiće ime nekadašnjeg premijera Italije Silvija Berluskonija (1936-2023).

Foto:Nicola Marfisi / AGF / Sipa Press / Profimedia

Njegova ćerka Marina Berluskoni kazala je da oseća ponos i da se raduje što će aerodrom koji nosi ime njenog oca svakog dana dočekivati hiljade putnika iz celog sveta, prenela je agencija Ansa.

- Moj otac je proveo život gledajući napred i daleko. Bio je čovek koji je uvek tražio dijalog sa svima - kazala je ona.

Zvaničnoj ceremoniji su prisustvovali, između ostalih, predsednik Senata Ignacijo La Rusa, ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, ministar infrastrukture Mateo Salvini i predsednik regiona Lombardija Atilio Fontana.

Inicijativa da aerodrom bude preimenovan naišla je na brojne prepreke, a u aprilu je Upravni sud odbacio žalbe koje su podneli Grad Milano i nekoliko opština. Gradonačelnik Milana Đuzepe Sale nije prisustvovao ceremoniji.

Silvio Berluskoni bio je italijanski političar i biznismen. Četiri puta je obavljao funkciju premijera Italije (1994–1995, 2001–2006. i 2008–2011), čime je postao premijer sa najdužim stažom u posleratnoj istoriji Italije.

Bio je suočen sa desetinama sudskih procesa koji su se ticali korupcije, utaje poreza i zloupotrebe položaja.

Bio je pravosnažno osuđen 2013. godine za utaju poreza, zbog čega mu je privremeno zabranjeno obavljanje javnih funkcija.

(Tanjug)