Svet

BERLUSKONI DOBIO AERODROM: Malpensa od danas nosi njegovo ime

D.D.

25. 09. 2026. u 15:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AERODROM Milano Malpensa danas je zvanično preimenovan i nosiće ime nekadašnjeg premijera Italije Silvija Berluskonija (1936-2023).

БЕРЛУСКОНИ ДОБИО АЕРОДРОМ: Малпенса од данас носи његово име

Foto:Nicola Marfisi / AGF / Sipa Press / Profimedia

Njegova ćerka Marina Berluskoni kazala je da oseća ponos i da se raduje što će aerodrom koji nosi ime njenog oca svakog dana dočekivati hiljade putnika iz celog sveta, prenela je agencija Ansa.

- Moj otac je proveo život gledajući napred i daleko. Bio je čovek koji je uvek tražio dijalog sa svima - kazala je ona.

Zvaničnoj ceremoniji su prisustvovali, između ostalih, predsednik Senata Ignacijo La Rusa, ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, ministar infrastrukture Mateo Salvini i predsednik regiona Lombardija Atilio Fontana.

Inicijativa da aerodrom bude preimenovan naišla je na brojne prepreke, a u aprilu je Upravni sud odbacio žalbe koje su podneli Grad Milano i nekoliko opština. Gradonačelnik Milana Đuzepe Sale nije prisustvovao ceremoniji.

Silvio Berluskoni bio je italijanski političar i biznismen. Četiri puta je obavljao funkciju premijera Italije (1994–1995, 2001–2006. i 2008–2011), čime je postao premijer sa najdužim stažom u posleratnoj istoriji Italije.

Bio je suočen sa desetinama sudskih procesa koji su se ticali korupcije, utaje poreza i zloupotrebe položaja.

Bio je pravosnažno osuđen 2013. godine za utaju poreza, zbog čega mu je privremeno zabranjeno obavljanje javnih funkcija.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

FICO DIGAO NATO NA NOGE! Bojim se rata, ne želim to Optužuju ga da ruši saveznički zavet: Naudiće položaju Slovačke, to Putin želi
Svet

0 0

FICO DIGAO NATO NA NOGE! "Bojim se rata, ne želim to" Optužuju ga da ruši saveznički zavet: "Naudiće položaju Slovačke, to Putin želi"

„BOJIM se rata“, rekao je Robert Fico prošle nedelje studentima medicine u univerzitetskoj bolnici u Prešovu. „Ono što se danas događa u Evropi, ono što danas čujemo i vidimo, jeste da je vojni sukob u Ukrajini izmakao kontroli“, nastavio je, upozoravajući da se Evropa suočava s mogućnošću šireg rata, piše Dojče vele.

25. 09. 2026. u 11:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RATU SE NE VIDI KRAJ, ALI IMA NADE: Gutereš se sastao sa ministrom Sudana na marginama UN o ključnom koraku za mir
Svet

0 0

"RATU SE NE VIDI KRAJ, ALI IMA NADE": Gutereš se sastao sa ministrom Sudana na marginama UN o ključnom koraku za mir

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je na okončanje rata u Sudanu i izrazio žaljenje zbog propusta Sjedinjenih Američkih Država da ispune svoje obaveze kao zemlje domaćina UN-a, što je odložilo odobravanje ulazne vize lideru Sudanskog suverenog saveta Abdelu Fatahu al-Burhanu, navodi se u saopštenju sudanske diplomatije.

25. 09. 2026. u 17:41

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života