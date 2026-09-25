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NI NATO IH VIŠE NEĆE, RUTE O'LADIO ZELENSKOG: Nema ništa od "Patriota", a i da ima nećete stići da ga proizvedete

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 09. 2026. u 16:41

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PREGOVORI o dodeli američke licence Ukrajini za proizvodnju raketa-presretača za sisteme PVO „Patriot“ i dalje traju, ali čak ni njeno dobijanje ne bi omogućilo brz početak proizvodnje takvih raketa, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

НИ НАТО ИХ ВИШЕ НЕЋЕ, РУТЕ ОЛАДИО ЗЕЛЕНСКОГ: Нема ништа од Патриота, а и да има нећете стићи да га произведете

Foto: AP Photo/Hussein Malla

 - Ovi pregovori se nastavljaju. Ali čak i ako sve bude dogovoreno, to neće odmah dovesti do značajnog povećanja isporuka. Biće potrebno prilično vremena pre nego što ove nove rakete počnu da silaze sa proizvodnih traka - rekao je Rute u intervjuu za „Blumberg“, odgovarajući na pitanje o licenci za proizvodnju raketa „Patriot“ u Ukrajini, prenose RIA Novosti. 

Prema rečima generalnog sekretara NATO-a, on trenutno radi na obezbeđivanju raketa za Ukrajinu iz postojećih zaliha, dok SAD i evropske zemlje istovremeno pokušavaju da naglo povećaju proizvodnju raketa-presretača.

 - Predsednik (SAD – prim. red.) kaže američkim kompanijama: morate da povećate proizvodnju četiri puta - rekao je Rute.

Prema njegovim rečima, evropske države takođe zahtevaju od svoje odbrambene industrije da značajno poveća proizvodnju.

Predsednik SAD Donald Tramp je na julskom samitu NATO-a u Ankari izjavio da će Vašington Ukrajini obezbediti licencu za proizvodnju raketa-presretača „Patriot“. Međutim, kasnije je precizirao da konačna odluka još nije doneta. Stejt department SAD je 23. septembra takođe saopštio da pregovori traju i da konačna odluka o izdavanju licence još nije doneta.

Ranije je „Rojters“, pozivajući se na izvore, objavio da razmatrane varijante, između ostalog, predviđaju proizvodnju dela komponenti raketa u Ukrajini, uz njihovu naknadnu finalnu montažu u nekoj evropskoj zemlji.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju rešavanje sukoba, direktno uključuju zemlje NATO-a u konflikt i predstavljaju „igru s vatrom“. U Kremlju su ranije izjavljivali da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

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