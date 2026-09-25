NI NATO IH VIŠE NEĆE, RUTE O'LADIO ZELENSKOG: Nema ništa od "Patriota", a i da ima nećete stići da ga proizvedete
PREGOVORI o dodeli američke licence Ukrajini za proizvodnju raketa-presretača za sisteme PVO „Patriot“ i dalje traju, ali čak ni njeno dobijanje ne bi omogućilo brz početak proizvodnje takvih raketa, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
- Ovi pregovori se nastavljaju. Ali čak i ako sve bude dogovoreno, to neće odmah dovesti do značajnog povećanja isporuka. Biće potrebno prilično vremena pre nego što ove nove rakete počnu da silaze sa proizvodnih traka - rekao je Rute u intervjuu za „Blumberg“, odgovarajući na pitanje o licenci za proizvodnju raketa „Patriot“ u Ukrajini, prenose RIA Novosti.
Prema rečima generalnog sekretara NATO-a, on trenutno radi na obezbeđivanju raketa za Ukrajinu iz postojećih zaliha, dok SAD i evropske zemlje istovremeno pokušavaju da naglo povećaju proizvodnju raketa-presretača.
- Predsednik (SAD – prim. red.) kaže američkim kompanijama: morate da povećate proizvodnju četiri puta - rekao je Rute.
Prema njegovim rečima, evropske države takođe zahtevaju od svoje odbrambene industrije da značajno poveća proizvodnju.
Predsednik SAD Donald Tramp je na julskom samitu NATO-a u Ankari izjavio da će Vašington Ukrajini obezbediti licencu za proizvodnju raketa-presretača „Patriot“. Međutim, kasnije je precizirao da konačna odluka još nije doneta. Stejt department SAD je 23. septembra takođe saopštio da pregovori traju i da konačna odluka o izdavanju licence još nije doneta.
Ranije je „Rojters“, pozivajući se na izvore, objavio da razmatrane varijante, između ostalog, predviđaju proizvodnju dela komponenti raketa u Ukrajini, uz njihovu naknadnu finalnu montažu u nekoj evropskoj zemlji.
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju rešavanje sukoba, direktno uključuju zemlje NATO-a u konflikt i predstavljaju „igru s vatrom“. U Kremlju su ranije izjavljivali da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KLIČKO ZAKUKAO: u Kijevu tri osobe poginule u popodnevnim napadima
25. 09. 2026. u 15:38
MOSKVA ZNA KO ŠALjE ORUŽJE: Peskov otkrio šta Kremlj prati
25. 09. 2026. u 14:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)