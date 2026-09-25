Svet

RUSI IMAJU NOVU, ZASTRAŠUJUĆU TAKTIKU U UKRAJINI: Ako ovo uspe, Zelenskom će preseći žilu kucavicu!

25. 09. 2026. u 16:35

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ZAHVALjUJUĆI brojnim udarima na ukrajinsku infrastrukturu, stvara se jedinstven obruč pritiska na pozadinu Oružanih snaga Ukrajine (OSU).

РУСИ ИМАЈУ НОВУ, ЗАСТРАШУЈУЋУ ТАКТИКУ У УКРАЈИНИ: Ако ово успе, Зеленском ће пресећи жилу куцавицу!

Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Onemogućavanje Ukrajini da prima teret iz Crnog mora predstavlja ključni zadatak za ruske trupe. Ovaj cilj ruske vojske naveo je ratni izveštač Jevgenij Poddubni, a njegove reči objavljene su na Telegramu.

Kako je novinar naveo, zahvaljujući brojnim udarima na ukrajinsku infrastrukturu, stvara se jedinstven obruč pritiska na pozadinu Oružanih snaga Ukrajine (OSU).

„Taj pritisak neće popustiti. Onemogućavanje Ukrajini da prima teret iz Crnog mora pitanje je od izuzetnog značaja”, napisao je Poddubni.

Ujutru 25. septembra saopšteno je da je Rusija izvela udar na objekat i morsku luku u Odeskoj oblasti, koji su povezani sa najnovijim krstarećim raketama Oružanih snaga Ukrajine.

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