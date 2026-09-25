TRAMP IZJAVOM ZAPALIO SVET NAKON SUSRETA SA SIJEM: Dešavaće se neverovatne stvari

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji boravi u poseti Vašingtonu, dodajući da će se "dešavati neverovatne stvari".

Annabelle Gordon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je sa kineskim kolegom razgovarao o razvoju veštačke inteligencije i izazovima koje ta tehnologija donosi, preneo je Rojters.

- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem, kako za SAD, tako i za Kinu. Predstoje nam velike stvari. Kao i gotovo svima ostalima, i njemu se dopala ideja da se ono što nosi loš i neprecizan naziv „veštačka inteligencija” preimenuje u nešto mnogo tačnije i važnije – „superinteligencija”. To bi bilo „super”! Svi su se u to saglasili sinoć - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Američki ambasador u Kini Dejvid Perđu kazao je da su Tramp i Si razgovarali i o kineskoj pomoći Iranu.

AP Photo/Alex Brandon

- Već pre nekoliko nedelja smo im stavili do znanja da je, znate, bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bilo direktna ili indirektna, bilo u vidu obaveštajnih podataka, delova ili vojne opreme, potpuno neprihvatljiva. Predsednik Tramp je to ponovio - rekao je Perđu.

Kineski predsednik Si Đinping boravi u trodnevnoj poseti Vašingtonu.