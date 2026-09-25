TRAMP IZJAVOM ZAPALIO SVET NAKON SUSRETA SA SIJEM: Dešavaće se neverovatne stvari
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji boravi u poseti Vašingtonu, dodajući da će se "dešavati neverovatne stvari".
On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je sa kineskim kolegom razgovarao o razvoju veštačke inteligencije i izazovima koje ta tehnologija donosi, preneo je Rojters.
- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem, kako za SAD, tako i za Kinu. Predstoje nam velike stvari. Kao i gotovo svima ostalima, i njemu se dopala ideja da se ono što nosi loš i neprecizan naziv „veštačka inteligencija” preimenuje u nešto mnogo tačnije i važnije – „superinteligencija”. To bi bilo „super”! Svi su se u to saglasili sinoć - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.
Američki ambasador u Kini Dejvid Perđu kazao je da su Tramp i Si razgovarali i o kineskoj pomoći Iranu.
- Već pre nekoliko nedelja smo im stavili do znanja da je, znate, bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bilo direktna ili indirektna, bilo u vidu obaveštajnih podataka, delova ili vojne opreme, potpuno neprihvatljiva. Predsednik Tramp je to ponovio - rekao je Perđu.
Kineski predsednik Si Đinping boravi u trodnevnoj poseti Vašingtonu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSI MASOVNO IZAŠLI NA IZBORE: „Jedinstvena Rusija“ osvojila 349 od 450 mandata
25. 09. 2026. u 11:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)