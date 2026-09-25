Svet

TRAMP IZJAVOM ZAPALIO SVET NAKON SUSRETA SA SIJEM: Dešavaće se neverovatne stvari

Novosti online

25. 09. 2026. u 16:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji boravi u poseti Vašingtonu, dodajući da će se "dešavati neverovatne stvari".

ТРАМП ИЗЈАВОМ ЗАПАЛИО СВЕТ НАКОН СУСРЕТА СА СИЈЕМ: Дешаваће се невероватне ствари

Annabelle Gordon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je sa kineskim kolegom razgovarao o razvoju veštačke inteligencije i izazovima koje ta tehnologija donosi, preneo je Rojters.

- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem, kako za SAD, tako i za Kinu. Predstoje nam velike stvari. Kao i gotovo svima ostalima, i njemu se dopala ideja da se ono što nosi loš i neprecizan naziv „veštačka inteligencija” preimenuje u nešto mnogo tačnije i važnije – „superinteligencija”. To bi bilo „super”! Svi su se u to saglasili sinoć - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Američki ambasador u Kini Dejvid Perđu kazao je da su Tramp i Si razgovarali i o kineskoj pomoći Iranu.

AP Photo/Alex Brandon

- Već pre nekoliko nedelja smo im stavili do znanja da je, znate, bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bilo direktna ili indirektna, bilo u vidu obaveštajnih podataka, delova ili vojne opreme, potpuno neprihvatljiva. Predsednik Tramp je to ponovio - rekao je Perđu.

Kineski predsednik Si Đinping boravi u trodnevnoj poseti Vašingtonu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)
Svet

0 0

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je svog kineskog kolegu Si Đinpinga svečanim vojnim preletom i crvenim tepihom dugim 30 metara, čime je započeo njihov trodnevni samit u Vašingtonu. Tramp i prva dama Melanija dočekali su Sija i njegovu suprugu Peng Lijuan u sredu uveče u vazdušnoj bazi Endruz u saveznoj državi Merilend, gde su se vijorile američke i kineske zastave.

24. 09. 2026. u 13:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha