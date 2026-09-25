UPRKOS SPOLJNOM PRITISKU: Ruski narod se opredelio za jačanje zemlje
RUSKI narod je tokom izbora za Državnu dumu pokazao istrajnost i jedinstvo i opredelio se za jačanje zemlje i njen stabilan razvoj, uprkos spoljnom pritisku i pokušajima ometanja izbora, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
„Uprkos žestokom spoljnom pritisku i masovnoj kampanji usmerenoj na ometanje izbora, narod Rusije, veran istorijskom sećanju svojih predaka, pokazao je istrajnost i jedinstvo i opredelio se za jačanje otadžbine i njen stabilan razvoj“, navela je Zaharova.
Ona je optužila Kijev da je, uz finansijsku, obaveštajnu i tehničku podršku zapadnih zemalja, uoči i tokom izbora od 18. do 20. septembra pokušavao da destabilizuje situaciju, izazove paniku i spreči građane Rusije da glasaju.
Zaharova je navela i da su ukrajinske specijalne službe pokušavale da zastraše stanovništvo Donbasa tokom izbora i da su pokrenule „teror protiv članova biračkih komisija“.
Takođe je izjavila i da „korumpirani vrh u Kijevu nastavlja da trguje suverenitetom za finansijske donacije Zapada“, koje se, kako je navela, finansiraju novcem poreskih obveznika.
„Međutim, to neće pomoći jačanju otpornosti kijevskog režima“, poručila je Zaharova.
U osvrtu na nedavno održani samit takozvane „Karpatske osmorke“, Zaharova je rekla da je on završen „diplomatskim fijaskom“, a Kijev nije uspeo da pokrene stvaranje novog regionalnog formata.
Zaharova je pojasnila da su od 18. do 20. septembra u Ivano-Frankovskoj oblasti u Ukrajini održane sednice na brzinu sazvanog „inauguracionog“ samita takozvane „Karpatske osmorke“, koju čine Austrija, Mađarska, Poljska, Srbija, Slovačka, Rumunija, Ukrajina i Češka. Prema njenim rečima, inicijativa se svela na „već viđene zahteve“ za pomoć Kijevu u oblasti energetike i logistike, sa ciljem nastavka vojnog sukoba sa Rusijom.
(Sputnjik)
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