Svet

KLIČKO ZAKUKAO: u Kijevu tri osobe poginule u popodnevnim napadima

В.Н.

25. 09. 2026. u 15:38

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TRI osobe poginule su u novom udaru ruskih dronova na Kijev, rekao je tamošnji gradonačelnik Vitalij Kličko.

КЛИЧКО ЗАКУКАО: у Кијеву три особе погинуле у поподневним нападима

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je naveo u svojoj objavi na Telegramu, prema preliminarnim informacijama, dron je pogodio poslovnu zgradu u kojoj su pronađena tri tela.

Sedam osoba je povređeno.

(Reuters)

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