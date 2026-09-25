KALAS OTKRILA PLAN EU: Milijarde evra za Ukrajinu, većina ide državama članicama

LAVOVSKI deo od 6,6 milijardi evra sredstava iz Evropskog mirovnog fonda, koje je Evropska unija izdvojila za podršku Ukrajini, biće prebačen zemljama EU kao nadoknada za ranije isporučeno oružje, izjavila je ministarka spoljnih poslova Evropske unije Kaja Kalas.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

- Zemlje EU su se dogovorile o uslovima dodele 6,6 milijardi evra iz Evropskog fonda za mir za Ukrajinu - napisao je Kalas na društvenoj mreži X.

Prema podacima koje je navela, 4,7 milijardi evra od ovog iznosa biće iskorišćeno za nadoknadu troškova državama članicama EU.

Dakle, nadoknada državama članicama čini više od 70% oslobođenih sredstava.



Kalas je pojasnio da su neke države već objavile nameru da naknadno prebace udeo koji su dobile na Ukrajinu.

Još 900 miliona evra je namenjeno za vojnu obuku EU za Ukrajinu, a samo jedna milijarda evra će finansirati nove zajedničke kupovine vojne opreme.

Sredstva Evropskog fonda za mir od 6,6 milijardi evra ostala su blokirana više od dve godine zbog stava Mađarske.

Nakon što je blokada ukinuta, zemlje EU su nastavile da se raspravljaju o raspodeli sredstava između nadoknade državama za već isporučene zalihe i finansiranja nove pomoći Ukrajini.

Već početkom septembra, Kalas je izjavio da je konkretan udeo i dalje predmet pregovora.

(Ria Novosti)