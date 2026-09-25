"NAŠA STRATEGIJA JE JASNA" Iran: Ako nam budu uskraćeni letovi, niko u regionu neće leteti
SAVETNIK iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohamed Mohber, izjavio je danas da, ukoliko Teheranu bude onemogućeno da obavlja avio-saobraćaj i koristi aerodromske usluge u regionu, to neće biti moguće ni drugim zemljama, dok je istovremeno više aerodroma obustavilo letove iz Irana i ka toj zemlji usled pritisaka i pretnji SAD sankcijama.
- Naša strategija je jasna: ili će vazdušni saobraćaj u regionu biti dostupan svima ili neće biti dostupan nikome - napisao je Mohber na društvenoj mreži Iks.
Njegova izjava usledila je, kako navodi Al Džazira, nakon što su irački aerodromi obustavili letove iz Irana i ka toj zemlji, u vreme pritisaka i pretnji SAD da će uvesti sankcije svakom aerodromu koji pruža usluge iranskim avio-kompanijama.
Zvanična iračka novinska agencija saopštila je da je Međunarodni aerodrom u Nadžafu od danas, petka, obustavio sve letove iz Irana i ka Iranu.
Dva izvora rekla su Rojtersu da su od danas letove iz Irana i ka Iranu obustavili i aerodromi u Erbilu i Sulejmaniji, u iračkom Kurdistanu.
Ove mere usledile su nakon što su iračke vlasti naložile Upravi za civilno vazduhoplovstvo da od srede obustavi iranske letove ka aerodromu u Bagdadu, nakon američke pretnje sankcijama aerodromima koji pružaju usluge iranskim avio-kompanijama.
Prema navodima dva izvora Rojtersa, Irak je razmatrao mogućnost preusmeravanja iranskih letova sa aerodroma u Bagdadu na aerodrom u Nadžafu, nakon obustave letova ka Bagdadu.
Međutim, aerodrom u Nadžafu je naknadno obustavio sve letove iz Irana i ka Iranu, čime je onemogućena i opcija preusmeravanja iranskih letova na taj aerodrom.
Više zemalja, među kojima su i Ujedinjeni Arapski Emirati, takođe je obustavilo iranske letove iz i ka svojim teritorijama.
Istovremeno, manje iranske avio-kompanije nastavljaju da obavljaju međunarodne letove, posebno ka Kini, koja je odbila da popusti pod pritiskom SAD, kao i ka Jermeniji.
(Tanjug)
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