AMERIČKI TEHNOLOŠKI GIGANTI NA VEČERI KOD TRAMPA: Evo ko nije bio pozvan

GOTOVO svi najuticajniji rukovodioci američkih tehnoloških kompanija pridružili su se predsedniku SAD Donaldu Trampu i kineskom lideru Si Đinpingu na raskošnoj državnoj večeri u Beloj kući, dok je veštačka inteligencija bila jedna od glavnih tema posete kineskog lidera.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Formalna večera u Istočnoj sali Bele kuće, okupila je više od 130 gostiju, uključujući izvršnog direktora kompanija "Tesla" i "Spejs Iks" Ilona Maska, osnivača "Amazona" Džefa Bezosa, izvršnog direktora "Envidije" Džensena Huanga, izvršnog direktora "Mete" Marka Zakerberga, izvršnog direktora "Open AI" Sema Altmana i predsednika te kompanije Grega Brokmana, izvršnog direktora "Majkrosofta" Satju Nadelu i izvršnog direktora "Gugla" Sundara Pičaija.

Među pozvanima su bili i predsednik upravnog odbora "Epla" Tim Kuk, čelnica AMDD-a Lisa Su, izvršni direktor "Kvalkoma" Kristijano Amon, izvršni direktor "Mikrona" Sandžaj Mehrotra, izvršni direktor "Zuma" Erik Juan i čelnik "Del tehnolodžiza" Majkl Del.

Večeri su prisustvovali i vodeći ljudi iz finansijskog i industrijskog sektora, uključujući izvršnog direktora "Džej Pi Morgana" Džejmija Dajmona, izvršnog direktora "Blek Roka" Larija Finka, izvršnu direktorku "Siti grupa" Džejn Frejzer i izvršnog direktora "Boinga" Kelija Ortberga.

Ipak, jedno značajno ime iz Silicijumske doline izostalo je sa spiska.

Kompanija "Antropik" – tvorac modela veštačke inteligencije "klod" i jedan od najvećih američkih rivala "Open AI" – nije imala svog predstavnika. Njen izvršni direktor, Dario Amodei, spada među najglasnije zagovornike strožih mera bezbednosti i kontrole kada je reč o sve moćnijim sistemima veštačke inteligencije.

Takođe je izostao suosnivač kompanije "Palantir", Piter Til, iako se te večeri nalazio u Berlinu gde mu je uručena nagrada "Aksel Špringer" za 2026. godinu.

Njegov gigant za analizu podataka, koji je pokrenut uz početnu podršku CIA-e, izrastao je u jednog od najvažnijih igrača u sektoru odbrambene tehnologije u Silicijumskoj dolini, snabdevajući softverom za veštačku inteligenciju i analitiku svih šest rodova američke vojske, kao i agencije FBI, NSA i DIA. Njegovu tehnologiju koriste i NATO, kao i izraelska i ukrajinska vojska, dok se sama kompanija suočava sa stalnim kritikama zbog svoje sve veće uloge u nadzoru i ratovanju uz pomoć veštačke inteligencije.

Na spisku zvanica nije bilo ni predstavnika kompanija "Intel", Aj-Bi-Em i "Orakl", iako su na njemu bile zastupljene gotovo sve ostale najveće američke tehnološke kompanije i firme koje se bave veštačkom inteligencijom.

Na drugoj strani stola takođe je bilo uočljivo odsustvo određenih ličnosti: na spisku nije bilo kineskih poslovnih rukovodilaca, uprkos ranijim očekivanjima da bi poslovni lideri mogli da prate Sija. Umesto toga, njegovu delegaciju na večeri činili su visoki kineski zvaničnici.

Veliki broj američkih rukovodilaca iz tehnološkog sektora bio je prisutan dok su Tramp i Si razgovarali o sve intenzivnijem rivalstvu SAD i Kine u oblasti veštačke inteligencije i naprednih poluprovodnika.

Si je ranije izjavio da obe zemlje imaju odgovornost da osiguraju da veštačka inteligencija ostane "pod ljudskom kontrolom" i da se razvija za dobrobit ljudi.

Tramp je, s druge strane, rekao da je veštačka inteligencija – koju sve češće naziva "superinteligencijom" – visoko na dnevnom redu samita, ponovo ističući svoje protivljenje usporavanju razvoja putem opsežne regulacije.

Vašington je takođe predložio uspostavljanje mehanizma koji bi omogućio dvema zemljama da međusobno razmenjuju obaveštenja o ozbiljnim incidentima povezanim sa veštačkom inteligencijom – ideja o kojoj su visoki ekonomski zvaničnici razgovarali uoči samita.

Večera je usledila nakon otprilike 90 minuta razgovora Trampa i Sija u Beloj kući, tokom kojih su se dve strane bavile i pitanjima trgovine, Tajvana i aktuelnog sukoba na Bliskom istoku. Vašington i Peking su se ranije ove nedelje dogovorili da produže postojeće trgovinsko primirje za dva meseca dok se pregovori nastavljaju.

Tramp je u svojoj zdravici naglasio važnost saradnje uprkos rivalstvu, rekavši da dva lidera predstavljaju "različite sisteme", ali da mogu nastaviti da grade odnos koji podstiče prosperitet i bezbednost.

U svojoj zdravici, Si je rekao da se kineska težnja ka "velikom preporodu kineske nacije" i Trampova agenda "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again) "svakako mogu međusobno dopunjavati i jačati".

Večera je zaokružila dan ispunjen raskošnim ceremonijama u Beloj kući, uključujući vojnu smotru i poseban prelet aviona, u kojem su učestvovali bombarder B-2 "spirit" i četiri lovca F-22 "raptor".

Tramp je takođe otkrio da je ranije tog dana poklonio Siju statuu beloglavog orla, visoku oko 90 centimetara, koju je dizajnirao američki umetnik u saradnji sa predsednikom i prvom damom, nazvavši tu pticu simbolom američkog "slobodnog duha koji se vine u visine".

Detalji o poklonu koji je Si uručio nisu odmah obelodanjeni.

(RT Balkan)