Svet

EVROPA ODREŠILA KESU: Kaja objavila da šalje 6,6 milijardi evra pomoći Ukrajini i "pljunula" po Moskvi

P. Đurđević

25. 09. 2026. u 14:26

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ČLANICE Evropske unije dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog instrumenta za Ukrajinu, od čega je 900 miliona evra namenjeno Misiji EU za vojnu pomoć Ukrajini, milijarda evra zajedničkoj nabavci vojne opreme, a 4,7 milijardi evra nadoknadiće troškove državama članicama, objavila je danas visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

ЕВРОПА ОДРЕШИЛА КЕСУ: Каја објавила да шаље 6,6 милијарди евра помоћи Украјини и пљунула по Москви

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- Države članice EU dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi evra iz sredstava Evropskog mirovnog instrumenta za Ukrajinu - navela je Kalas u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona je ocenila da je to "dobra vest za Ukrajinu i loša vest za Rusiju".

Prema njenim rečima, od ukupnog iznosa 900 miliona evra biće izdvojeno za Misiju EU za vojnu pomoć Ukrajini, dok će milijarda evra biti iskorišćena za novu zajedničku nabavku opreme.

Preostalih 4,7 milijardi evra biće iskorišćeno za nadoknadu troškova državama članicama, pri čemu su neke od njih već najavile da će svoj deo sredstava proslediti Ukrajini.

- Hibridni napadi Moskve pokušavaju da zastraše Evropu kako bi smanjila podršku Ukrajini. Evropa radi suprotno - navela je Kalas.

(Tanjug)

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