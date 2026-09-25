EVROPA JOŠ ZAVISI OD SAD: Rute otkrio zašto ne može sama
EVROPSKE zemlje još uvek nemaju kapacitet da samostalno sprovode vojne operacije ako je potrebno, kao što je to na Bliskom istoku, i dalje im je potrebno vođstvo SAD, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
- Evropljani trenutno nemaju kapacitet da to urade na dovoljnom nivou, tako da je američko vođstvo i dalje potrebno - rekao je Rute u intervjuu za Blumberg, kada su ga pitali kakav bi trebalo da bude odgovor Evrope na situaciju u Crvenom moru i Ormuskom moreuzu.
Istovremeno, generalni sekretar NATO-a smatra da bi, nakon što se realizuju trenutna ulaganja u odbranu, evropske zemlje trebalo da budu u stanju da samostalno sprovode takve operacije bez učešća Sjedinjenih Država.
- U budućnosti, nakon što se sve ove investicije realizuju i Evropa postane mnogo jača u narednim godinama, želeo bih da vidim da ako se na Bliskom istoku pojavi situacija koja zahteva intervenciju, Evropljani to mogu sami da urade. To ne bi trebalo da budu Sjedinjene Države, već Evropljani - rekao je Rute.
Generalni sekretar NATO-a je ranije priznao prekomernu zavisnost evropskih saveznika od Sjedinjenih Država u odbrambenom sektoru.
Izjavio je da Evropa, sa znatno većim stanovništvom i ekonomskim resursima, treba postepeno da preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu, uz očuvanje SAD u transatlantskom savezu.
Na samitu NATO-a u Ankari u julu, Rute je takođe istakao da su operacije na Bliskom istoku van teritorije alijanse i da se učešće evropskih država u njima sprovodi na nacionalnom nivou i u okviru njihovih bilateralnih sporazuma sa Sjedinjenim Državama.
(Ria Novosti)
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