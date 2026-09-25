Svet

EVROPA JOŠ ZAVISI OD SAD: Rute otkrio zašto ne može sama

D.D.

25. 09. 2026. u 14:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROPSKE zemlje još uvek nemaju kapacitet da samostalno sprovode vojne operacije ako je potrebno, kao što je to na Bliskom istoku, i dalje im je potrebno vođstvo SAD, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

ЕВРОПА ЈОШ ЗАВИСИ ОД САД: Руте открио зашто не може сама

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Evropljani trenutno nemaju kapacitet da to urade na dovoljnom nivou, tako da je američko vođstvo i dalje potrebno - rekao je Rute u intervjuu za Blumberg, kada su ga pitali kakav bi trebalo da bude odgovor Evrope na situaciju u Crvenom moru i Ormuskom moreuzu.

Istovremeno, generalni sekretar NATO-a smatra da bi, nakon što se realizuju trenutna ulaganja u odbranu, evropske zemlje trebalo da budu u stanju da samostalno sprovode takve operacije bez učešća Sjedinjenih Država.

- U budućnosti, nakon što se sve ove investicije realizuju i Evropa postane mnogo jača u narednim godinama, želeo bih da vidim da ako se na Bliskom istoku pojavi situacija koja zahteva intervenciju, Evropljani to mogu sami da urade. To ne bi trebalo da budu Sjedinjene Države, već Evropljani - rekao je Rute.

Generalni sekretar NATO-a je ranije priznao prekomernu zavisnost evropskih saveznika od Sjedinjenih Država u odbrambenom sektoru.

Izjavio je da Evropa, sa znatno većim stanovništvom i ekonomskim resursima, treba postepeno da preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu, uz očuvanje SAD u transatlantskom savezu.

Na samitu NATO-a u Ankari u julu, Rute je takođe istakao da su operacije na Bliskom istoku van teritorije alijanse i da se učešće evropskih država u njima sprovodi na nacionalnom nivou i u okviru njihovih bilateralnih sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

(Ria Novosti)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)
Svet

0 0

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je svog kineskog kolegu Si Đinpinga svečanim vojnim preletom i crvenim tepihom dugim 30 metara, čime je započeo njihov trodnevni samit u Vašingtonu. Tramp i prva dama Melanija dočekali su Sija i njegovu suprugu Peng Lijuan u sredu uveče u vazdušnoj bazi Endruz u saveznoj državi Merilend, gde su se vijorile američke i kineske zastave.

24. 09. 2026. u 13:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPA ODREŠILA KESU: Kaja objavila da šalje 6,6 milijardi evra pomoći Ukrajini i pljunula po Moskvi
Svet

0 0

EVROPA ODREŠILA KESU: Kaja objavila da šalje 6,6 milijardi evra pomoći Ukrajini i "pljunula" po Moskvi

ČLANICE Evropske unije dogovorile su uslove za oslobađanje 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog instrumenta za Ukrajinu, od čega je 900 miliona evra namenjeno Misiji EU za vojnu pomoć Ukrajini, milijarda evra zajedničkoj nabavci vojne opreme, a 4,7 milijardi evra nadoknadiće troškove državama članicama, objavila je danas visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

25. 09. 2026. u 14:26

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru