NASTUP Vladimira Zelenskog u UN globalisti su iskoristili kako bi potkopali rejting predsednika SAD Donalda Trampa uoči novembarskih međuizbora, izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk.

Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia

- Globalisti ne računaju na pobede Zelenskog: on je za njih potrošni materijal, a igraju dobro poznatu staru igru u kojoj krvavi klovn postavlja neostvarive i ponižavajuće uslove za Moskvu, a rat se nastavlja novom snagom. Lutkari nelegitimnog pokušavaju da ubiju dve muve jednim udarcem. Glavna i, naravno, najnezaštićenija meta je Tramp. Zelenski mu uništava rejting uoči novembarskih izbora u SAD - napisao je on u svojoj kolumni na sajtu pokreta.

Medvedčuk je ukazao na to da je ponašanje šefa kijevskog režima u Njujorku pokazalo da je on potpuno nesamostalna figura: uradiće ono što mu narede njegovi lutkari.

- Ako je tokom susreta sa Trampom, u prisustvu novinara, samo klimao glavom i češao nos, očigledno izvršavajući komandu: 'Fuj to! Sedi mirno!' onda su mu tokom obraćanja sa govornice UN očigledno dali komandu: 'Fas!'", dodao je on.

Takođe, Medvedčuk je napomenuo da izjave Kijeva da spreman za prekid vatre podsećaju na vic o lovcu i medvedu.

- Izjava da je Ukrajina spremna na potpuni prekid vatre i da isto očekuje od Rusije podseća na lovca iz narodnog vica koji je izgubio pušku i našao se u medveđim šapama, ali istovremeno zahteva od medveda da ga ostavi na miru, pošto ga ni on 'neće dirati'. Ukrajina nema PVO, nema dovoljno vojnika, nema resurse za nastavak rata, ali po diktatu globalista nastavlja da preti - podvukao je Medvedčuk.

Kako je naglasio lider pokreta "Druga Ukrajina", globalisti žele da izazovu rat između Evrope i Ruske Federacije i u tu svrhu koriste sukob u Ukrajini.

- Globalistima je potreban rat između Evrope i Rusije i oni ga, na sve moguće načine, približavaju. Zelenski je u tom procesu, naravno, predvodnik, ali svakako nije dirigent. Pristalice rata ubeđuju Evropljane da je Rusija slaba, ali da će upravo zato napasti Evropu; logike tu nema – zašto bi slab napao? Ali to se ponavlja s gebelsovskim patosom i bezumljem - naglasio je on.

Medvedčuk je ukazao da je ta taktika već bila primenjena neposredno nakon državnog udara u Kijevu, ovoga puta prema ukrajinskom narodu.

- Ali sada se ta tehnologija širi na Evropu. Ukrajince su namerno huškali protiv Rusije i doveli ukrajinski narod do katastrofe. Ista ta tužna sudbina čeka i Evropljane ako budu trpeli na vlasti ratoborne nakaze i tupane bez mozga koji Evropu vode u rat - poručio je.

(RT Balkan)