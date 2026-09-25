KIM DŽONG UN ZAPRETIO JUŽNOJ KOREJI: "Bićete glavna meta naše odmazde"
SEVERNA Koreja danas je saopštila da će Južna Koreja postati glavna meta za kolektivnu odmazdu, ukoliko bude služila kao centralno čvorište u sistemu kolektivne odbrane predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi državna novinska agencija KCNA.
Direktor odeljenja u Institutu za proučavanje neprijateljskih država, Kang Čol Su, optužio je Vašington da svog saveznika, Južnu Koreju, pretvara u bazu za ostvarivanje globalne hegemonije i da je koristi kao polaznu tačku za učešće u sukobima u inostranstvu, prenosi Rojters.
Kang se pozvao na izjave komandanta američkih snaga u Južnoj Koreji, koji je tu zemlju predstavio kao ključni centar kolektivne odbrane, i kritikovao je zajedničke vojne vežbe i raspoređivanje američkih snaga.
On je kazao da je Pjongjang pripremio protivmere i da će nemilosrdno suzbiti sve pretnje svojoj bezbednosti.
Sjedinjene Američke Države imaju oko 28.500 vojnika koji su stacionirani u Južnoj Koreji, radi odvraćanja Severne Koreje od agresije.
(Tanjug)
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