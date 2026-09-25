SNAŽNA EKSPLOZIJA PROBUDILA STANOVNIKE ATINE: Povređena jedna osoba (VIDEO)
NEPOSREDNO pre 8 sati jutros u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu i u kojoj je jedan prolaznik lakše povređen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.
Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.
Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mesta evakuisala je dve žene iz susedne zgrade, koje su prebačene u bolnicu.
Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom delu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.
Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar.
Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.
(Tanjug)
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