Svet

SNAŽNA EKSPLOZIJA PROBUDILA STANOVNIKE ATINE: Povređena jedna osoba (VIDEO)

T.J.

25. 09. 2026. u 09:10

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NEPOSREDNO pre 8 sati jutros u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu i u kojoj je jedan prolaznik lakše povređen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

СНАЖНА ЕКСПЛОЗИЈА ПРОБУДИЛА СТАНОВНИКЕ АТИНЕ: Повређена једна особа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Flash.gr

Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.

Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mesta evakuisala je dve žene iz susedne zgrade, koje su prebačene u bolnicu.

Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom delu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.

Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar.

Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.

(Tanjug)

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