SNAŽNA EKSPLOZIJA PROBUDILA STANOVNIKE ATINE: Povređena jedna osoba (VIDEO)

NEPOSREDNO pre 8 sati jutros u najstarijoj atinskoj četvrti Plaka dogodila se eksplozija, koja je teško oštetila jednu stambenu zgradu i u kojoj je jedan prolaznik lakše povređen, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Foto: Printskrin Iks/Flash.gr

Eksplozija se dogodila u staroj dvospratnoj zgradi u Ulici Lisikrat, koja se nalazi preko puta Stubova Olimpijskog Zevsa, prenosi Prototema.

Vatrogasna brigada koja je intervenisala na licu mesta evakuisala je dve žene iz susedne zgrade, koje su prebačene u bolnicu.

Woke up to this in Athens today...🚨

A massive blast just rocked Lysikratous Street in Plaka at 7:30 AM. pic.twitter.com/ZP6nHfRDCG — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026

Eksplozija je bila izuzetno snažna i čula se u velikom delu centralne Atine a fragmenti zgrade su oštetili parkirane automobile, dok je udarni talas takođe oštetio prodavnice u tom području.

Πλάνα drone από το σημείο της έκρηξης στην Πλάκα.



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/sUTIBFXMQu — Flash.gr (@flashgrofficial) September 25, 2026

Vatrogasna služba je navela da je eksplozija izazvala i manji požar.

Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvalo curenje prirodnog gasa.

(Tanjug)

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