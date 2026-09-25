OD SUPE DO MEDA I VIŠNJE: Evo šta su Tramp i Si Đinping jeli na raskošnoj večeri u Beloj kući (FOTO)

MENI za svečanu zvaničnu večeru koju je američki predsednik, Donald Tramp, priredio za kineskog predsednika, Si Đinpinga, i njegovu suprugu, Peng Lijuan, u Beloj kući, sadržao je jela sa američkim sastojcima i "suptilnim kineskim uticajem", saopštila je kancelarija Trampove supruge Melanije, koja je vodila pripreme za večeru.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Si je za večeru odabrao crno odelo "džongšan", tradicionalni kineski model poznat i kao "Mao odelo", dok je Peng Lijuan nosila dugu crvenu haljinu.

Donald Tramp pojavio se u crnom odelu sa crnom leptir-mašnom, dok je Melanija Tramp nosila belu bluzu sa velikom mašnom, uz tamne pantalone visokog struka i cipele sa visokim potpeticama.

Večera je počela zdravicom penušavim vinom Šramsberg Blan de Noar, što je podsećanje na "Zdravicu za mir" koju su bivši američki predsednik Ričard Nikson i kineski premijer Džou Enlaj nazdravili istim pićem u Pekingu 1972. godine, prenosi USA tudej.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Prema saopštenju iz Bele kuće, kao prvo jelo poslužena je kremasta supa (veluta) od žute tikvice, frikase od divljih pečuraka, hrskava pančeta i ulje od mladog luka.

- Prvo jelo nudi prefinjeni i svilenkasto-glatki velute napravljen od slatke žute bundeve. Ovo jelo je nežno blendirano kako bi se istakli njegovi delikatni sezonski ukusi zemljanih šumskih pečuraka, dinstanih sa svežim začinskim biljem. Zajedno, ovi sastojci stvaraju bogat frikase, upotpunjen hrskavom pančetom za slani i dimljeni kontrast. Završna kap ulja od mladog luka dodaje jelu živost i suptilnu svetlinu luka - navodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Kao drugo jelo poslužen je brancin sa korom od susama, dinstani bebi bok čoj, pečeni baštenski patlidžan i sos Verte.

U opisu se navodi da se drugo jelo delikatno priprema sa svežim brancinom i presvučenim prepečenim susamom, što je kombinacija koja stvara mirisnu koricu orašastih plodova, a riba ostaje mekana.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Riba se služi sa hrskavim bebi bok čojem i pečenim patlidžanom, stvarajući blago karamelizovane ukuse a jelo je završeno živopisnim zelenim sosom od svežeg začinskog bilja, koji dodaje sjaj, kiselost i baštenski karakter.

Za desert je poslužen krem od vanile i sladoled od meda iz Bele kuće, orah franžipan i konfi od višnje.

Pored pripremljenih jela, Trampova administracija je pripremila i niz zabave za državnu večeru sa Si Đinpingom.

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Operski pevač Kristofer Makio, koji je u prošlosti nastupao na nekoliko događaja koje je podržao Tramp, bio je glavni izvođač programa.

Takođe su nastupali muzičari iz Američkog korpusa marinaca i Američke vojske, uključujući Hor američke vojske i Gudački orkestar američke vojske.

Dekor za svečanu večeru za kineskog predsednika i njegovu suprugu bio je pretežno u crvenoj boji zbog njenog "dugogodišnjeg kulturnog značaja kroz kinesku istoriju", uključujući crvene stolnjake i vaze sa crvenim cvetovima, navodi Bela kuća.

Tramp i Si Đinping obratili su se vodećim američkim poslovnim rukovodiocima i zvaničnicima u Istočnoj sobi Bele kuće, pre zvanične državne večere, koja je krunisala gusto isplaniran dan za dvojicu lidera, koji su prethodno održali govore u kojima su pozdravili bliske veze i pozvali na dublju saradnju.

Pored delegacija, objavljeno je da su večeri prisustvovali i lideri tehnološke industrije, poput Tima Kuka iz kompanije Epl, Ilona Maska iz kompanije Tesla i Sema Altmana iz kompanije Open AI.

Tokom dana, Si Đinping i Tramp su održali svoj drugi sastanak licem u lice ove godine, za koji je Tramp rekao da je "odličan sastanak", dotakavši se pitanja uključujući Tajvan, krizu na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.

(Tanjug)

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