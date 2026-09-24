Svet

CDU SEBE ZAKOPALA U SAKSONIJI-ANHALT: Odbila da formira vladu, AFD na korak od vlasti

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 20:02

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HRIŠĆANSKO-demokratska unija (CDU) odbila je da učestvuje u koalicionim pregovorima sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke u Saksoniji-Anhalt i time osujetila pokušaj formiranja nove pokrajinske vlade zaobilaženjem desničarske stranke „Alternativa za Nemačku“ (AfD), koja je pobedila na izborima.

ЦДУ СЕБЕ ЗАКОПАЛА У САКСОНИЈИ-АНХАЛТ: Одбила да формира владу, АФД на корак од власти

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Socijaldemokratska partija je ranije predložila CDU-u, „Zelenima“, „Levici“ i „Savezu Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu“, koji su osvojili mesta u pokrajinskom parlamentu nakon izbora održanih 6. septembra u Saksoniji-Anhalt, da predlože nadstranačkog premijera pokrajine i na taj način formiraju vladu većine kako bi sprečili dolazak AfD-a na vlast u pokrajini.

 - CDU Saksonije-Anhalt neće učestvovati u ovim pregovorima - izjavila je portparolka pokrajinskog ogranka stranke. Njene reči prenosi agencija DPA. 

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