SITUACIJA na frontu nikako ne ide u korist Kijevu, izjavio je Sergej Rjabkov, zamenik ministra spoljnih poslova Rusije.

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"Više puta smo izjavili da je naš cilj dugoročno održivo rešenje, a nastavak Specijalne vojne operacije ni na koji način ne ometa potragu za takvim rešenjem, dugoročno održivim koje obezbeđuje rešavanje problema i postizanje ciljeva koje je predsednik (Rusije, Vladimir Putin) formulisao na početku Specijalne vojne operacije, a naknadno precizirao u osnovnoj izjavi 2024. godine. A situacija nikako ne ide u korist Kijevu", rekao je Rjabkov novinarima.

On se osvrnuo na to da je Rusija je više puta isticala da Sjedinjene Države finansiraju razvoj biološkog oružja i raspoređuju desetine svojih biolaboratorija u Ukrajini, kršeći Konvenciju o biološkom i toksičnom oružju i naveo da Moskva nije dobila nikakav odgovor Vašingtona na to.

"Nije bilo suštinskih komentara. Uopšte se ne trude – u ovom slučaju, govorim o našim američkim kolegama – da se ozbiljno pozabave ovim. Ovo samo otkriva da nema načina da se ospore činjenice i konkretni podaci koje imamo", naglasio je ruski zvaničnik.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, sve što je potrebno za nastavak američkog vojnog biološkog programa uklonjeno je iz Ukrajine nakon početka ruske Specijalne vojne operacije.