"ŠOKIRANI SMO OVIM ZLOM!" Zelenski reagovao nakon što je Ukrajinac ubio sveštenika u poljskom manastiru: Počinilac mora biti surovo kažnjen

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski, oglasio se povodom stravičnog zločina koji je zadesio Poljsku, a čiji je akter bio državljanin Ukrajine.

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Volodimir Zelenski je komentarisao tragični napad na imanju Jaroslavske manastirske crkve. Tridesetjednogodišnji ukrajinski državljanin napao je tamo petoro ljudi - tri sveštenika i dva vernika. Jedan od napadnutih sveštenika je preminuo.

- U opatiji benediktinskih sestara u Jaroslavlju, ukrajinski državljanin je počinio strašan zločin. Šokirani smo ovim zlom - napisao je ukrajinski predsednik.

Dodao je da je, prema trenutnim informacijama, katolički sveštenik ubijen, a nekoliko drugih je povređeno.

- Izražavamo najdublje saučešće porodici i voljenima preminulog. Svim povređenima želimo brz oporavak - dodao je Zelenski.

W Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem.



Według dotychczasowych informacji zginął ksiądz katolicki, a kilka innych osób zostało rannych.



Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim… — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 24, 2026

U objavi je naglasio da "počinilac ovog zla mora snositi punu odgovornost u skladu sa važećim zakonom". Takođe je dodao da ukrajinska strana nada se brzom i temeljnom razjašnjenju svih okolnosti.

- Bolno je što su ljudi sposobni za tako okrutne zločine. Verujemo da će pravda biti zadovoljena - zaključio je ukrajinski predsednik.

Saopštenje ukrajinske ambasade

Ranije je ukrajinska ambasada u Poljskoj odgovorila na napad u kojem je ubijen jedan sveštenik, a četvorica povređena.

- Najoštrije osuđujemo brutalni napad koji se dogodio 24. septembra u prostorijama manastira benediktinskih sestara u Jaroslavlju. Smatramo da su sve manifestacije nasilja neprihvatljive - saopštila je ukrajinska ambasada u Poljskoj.

U saopštenju se dodaje da je takav tragičan događaj "posebno bolan" jer se dogodio na mestu koje "treba da bude prostor molitve i milosrđa".

- Naše misli i molitve su sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Izražavamo iskreno saučešće porodici i voljenima žrtve. Povređenima želimo brz oporavak. Nasilje i napadi na ljude ne mogu se ni na koji način opravdati - navodi se u saopštenju.

Ambasada je takođe izrazila zahvalnost službama hitne pomoći, paramedicima i svima koji su bili uključeni u reagovanje na tragični događaj i pružili neophodnu pomoć povređenima.

- Uvereni smo da će nadležni organi temeljno i objektivno razjasniti sve okolnosti tragedije, a odgovorni za čin biće pozvani na odgovornost u skladu sa važećim zakonom - saopštila je jedinica.

- U ovako teškim vremenima, posebno je važno održavati međusobnu podršku, ostati nepokolebljiv u poštovanju ljudskog života i ne dozvoliti da bol preraste u mržnju ili dalje nasilje. Odgovornost za zločine mora biti zasnovana isključivo na zakonu - zaključeno je.

"Uzajamna podrška mora biti očuvana"

Napad se dogodio u četvrtak ujutru na imanju Jaroslavske maćehije u Benediktinskoj ulici. Tridesetjednogodišnji ukrajinski državljanin nožem je izbo četiri muškarca i jednu ženu. Interija je utvrdila da su žrtve tri sveštenika i dva vernika. Jedan od napadnutih sveštenika je preminuo. Prema rečima sestre Barbare Dandor, stradao je otac Stanislav, dok je otac Marek u kritičnom stanju.

- Dve osobe koje se trenutno nalaze u Medicinskom centru u Jaroslavu su u životnoj opasnosti. Njihovo stanje je opisano kao ozbiljno - rekao je o povređenima Haraš-Vološin iz tužilaštva u Pšemislu.

Predstavnik tužilaštva je takođe dodao da je 31-godišnji ukrajinski državljanin noću ušao u zemlju iz Nemačke u Poljsku i kretao se ka graničnom prelazu u Korčovi.

- Još nije poznato kako je čovek stigao do Jaroslava, do imanja benediktinskih sestara.

Haraš-Vološin je napomenula da muškarac još nije ispitan.

- Lekari će utvrditi da li je moguće izvršiti bilo kakve proceduralne radnje uz učešće počinioca i da li on može biti smešten u pritvorski objekat - rekla je ona.