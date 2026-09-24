"POJAČAVAMO INICIJATIVU ZA OBNOVU CRNOMORSKOG KORIDORA" Erdogan: Ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju crnomorskog koridora za žitarice.
"Sada smo pojačali napore za ponovno uspostavljanje koridora za žito. Takođe ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu”, rekao je Erdogan grupi turskih novinara u Njujorku, navodi se u tekstu koji je u četvrtak objavio njegov kabinet.
Erdogan je naveo da je o tom pitanju ponovo razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je dobio pozitivan odgovor.
(Reuters)
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