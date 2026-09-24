Svet

"POJAČAVAMO INICIJATIVU ZA OBNOVU CRNOMORSKOG KORIDORA" Erdogan: Ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu

В. Н.

24. 09. 2026. u 18:00

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TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju crnomorskog koridora za žitarice.

ПОЈАЧАВАМО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОБНОВУ ЦРНОМОРСКОГ КОРИДОРА Ердоган: Убрзавамо дипломатске кораке у том правцу

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Sada smo pojačali napore za ponovno uspostavljanje koridora za žito. Takođe ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu”, rekao je Erdogan grupi turskih novinara u Njujorku, navodi se u tekstu koji je u četvrtak objavio njegov kabinet.

Erdogan je naveo da je o tom pitanju ponovo razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je dobio pozitivan odgovor.

(Reuters)

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