"POJAČAVAMO INICIJATIVU ZA OBNOVU CRNOMORSKOG KORIDORA" Erdogan: Ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju crnomorskog koridora za žitarice.

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"Sada smo pojačali napore za ponovno uspostavljanje koridora za žito. Takođe ubrzavamo diplomatske korake u tom pravcu”, rekao je Erdogan grupi turskih novinara u Njujorku, navodi se u tekstu koji je u četvrtak objavio njegov kabinet.

Erdogan je naveo da je o tom pitanju ponovo razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je dobio pozitivan odgovor.

(Reuters)