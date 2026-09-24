Svet

UKRAJINAC UBIO SVEŠTENIKA, PA NASTAVIO KRVAVI PIR U MANASTIRU: Došao iz Nemačke, dohvatio kuhinjski nož pa izbo svakog ko mu se našao na putu

Ana Đokić

24. 09. 2026. u 17:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDNA osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u četvrtak u napadu nožem unutar velikog manastira u gradu Jaroslavlu na jugu Poljske, prenose lokalni mediji. Poljska policija saopštila je da je nakon napada priveden 31-godišnji ukrajinski državljanin, napominjući da su motivi incidenta i dalje nejasni, dok su bezbednosne snage raspoređene na mestu napada i istraga je započeta.

УКРАЈИНАЦ УБИО СВЕШТЕНИКА, ПА НАСТАВИО КРВАВИ ПИР У МАНАСТИРУ: Дошао из Немачке, дохватио кухињски нож па избо сваког ко му се нашао на путу

Foto: Profimedia/Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial

Naime, tridesetjednogodišnji Ukrajinac je noću ušao u Poljsku iz Nemačke i kretao se ka graničnom prelazu u Korčovi, prema rečima Božene Haraš-Vološin iz Okružnog tužilaštva u Pšemislu. Muškarac je u četvrtak u opatiji u Jaroslavu (Podkarpatsko vojvodstvo) izbo nožem četiri muškarca i jednu ženu. Jedan od povređenih sveštenika je preminuo.

- Ovaj čin je počinio 31-godišnji muškarac. Imamo potvrdu da je on ukrajinski državljanin koji je sinoć ušao u Poljsku iz Nemačke i krenuo se ka graničnom prelazu u Korčovi - rekla je Božena Haraš-Vološin iz Okružnog tužilaštva u Pšemislu.

Predstavnik istražitelja je naglasio da čovek na kraju "nije prešao granicu".

- Još ne znamo kako je stigao do Jaroslava, do benediktinske opatije - primetio je Haraš-Vološin.

- Ovaj čovek je ušao u manastirsko imanje, ulazeći iz kuhinje. Tu je došlo do prvih susreta sa ljudima umešanim u incident. Kasnije se incident preselio u crkveno imanje unutar manastira - objasnila je.

Monahinja Barbara Dendor govorila o zločinu

- Otac Adrijan je doručkovao kada je agresivni 31-godišnji ukrajinski državljanin ušao u kuhinju Jaroslavske opatije. Nekoliko trenutaka kasnije, muškarac je napao sveštenika, zadavši mu nekoliko noževa u glavu staklenim čajnicima. Sveštenik je pokušao da obuzda napadača dok su tri žene (kuvarice) u sobi pobegle. Kada je sveštenik uspeo da se oslobodi i video da su radnici opatije bezbedni, zabarikadirao se u susednoj sobi - rekla je monahinja.

Tada je - prema nalazima Interije - otac Marek navodno ušao u kuhinju i napadač ga je izbo nožem.

- Čovek je trebalo da se vrati u crkvu tek kasnije. Otac Stanislav, koji je bio u ispovedaonici, čuo je buku i pojurio ka crkvenim kapijama da ih zatvori i zaštiti vernike okupljene unutra od napadača. Nije stigao na vreme, a 31-godišnji muškarac ga je izbo nožem - navela je ona.

Sveštenik je odveden u bolnicu i tamo je preminuo.

Počinilac još nije ispitan

Haraš-Vološin je otkrila da je 31-godišnjak "priveden od strane službenika iz Okružnog sedišta policije u Jaroslavu i da se trenutno protiv njega sprovode preliminarni postupci usmereni na smeštaj u pritvorski centar".

- Još nije ispitan  - naglasila je.

- Lekari će utvrditi da li je moguće izvršiti bilo kakve procesne radnje uz njegovo učešće, i da li će moći da bude smešten u prostoriju za pritvorena lica - dodala je ona.

Predstavnik tužilaštva je takođe objasnio da je "od 31-godišnjaka uzeta krv i da će biti testirana na prisustvo narkotika i alkohola". Međutim, tužilaštvo trenutno nema nikakve informacije o motivima počinioca.

- Što se tiče povređenih, ima četiri muškarca i jedna žena. Već znamo da su troje sveštenici, a dvoje vernici. Imamo potvrđene informacije da je jedna osoba preminula - objasnila je Božena Haraš-Vološin.

Dve osobe su u teškom stanju

- Dve osobe koje se trenutno nalaze u Medicinskom centru u Jaroslavu su u životnoj opasnosti. Njihovo stanje je opisano kao ozbiljno - dodala je ona.

Tužilaštvo je takođe prvobitno utvrdilo da su ubodi nožem naneti, između ostalog, u ispovedaonici.

- Jedan od sveštenika bio je u ispovedaonici u crkvenom dvorištu - objasnila je istražiteljka.

- Počinilac je uzeo nož iz kuhinje opatije - dodala je.

Sestra Barbara Dandor rekla je za državnu televiziju TVP Info da je otac Stanislav preminuo, dok je otac Marek u kritičnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama agencije Interija, školama u Jaroslavu je savetovano da ne puštaju decu napolje nakon napada. Gradonačelnik Jaroslava Marćin Nazarevič rekao je da je tim za upravljanje krizama obavestio škole, kancelarije i parohije o incidentu i preporučio da se obrati veća pažnja na ljude koji ulaze u zgrade.

Gradonačelnik Jaroslava je proglasio dan žalosti

Posle 14 časova održan je brifing za novinare sa lokalnim vlastima. Tokom brifinga, vojvoda Podkarpatja Tereza ​​Kubaš-Hul je komentarisala incident.

- Duboko nam je žao što se dogodio takav incident - rekla je.

Vladina predstavnica je takođe zamolila ljude da ne "dupliraju lažne informacije".

- Jer se u javnom prostoru pojavljuje mnogo lažnih informacija - naglasila je.

- Kao i uvek, objavićemo sva zvanična saopštenja na našim veb-sajtovima - uverio je Kubaš-Hul.

Podkarpatski vojvoda je uverio da  je "ljudima koji su bili svedoci ovog događaja odmah pružena psihološka pomoć".

Na konferenciji za novinare je govorio i gradonačelnik Jaroslava Marćin Nazarevič.

- Sa timom za upravljanje krizama odlučili smo da, naredbom gradonačelnika, proglasimo žalost u gradu do kraja ove nedelje. Svi kulturni događaji u javnim ustanovama biće otkazani, a takođe ćemo zamoliti sve ostale organizatore da poštuju ovu odluku. Mislim da je ovo najbolje što sada možemo da uradimo kako bismo osigurali sećanje i bezbednost naših stanovnika - rekao je on, a prenose poljski mediji.

Uskoro opširnije

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)
Svet

0 0

TRAMP DOČEKAO SIJA NA CRVENOM TEPIHU: Pogledao u nebo pa pravio grimase - poznato zašto je Donald tako reagovao (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je svog kineskog kolegu Si Đinpinga svečanim vojnim preletom i crvenim tepihom dugim 30 metara, čime je započeo njihov trodnevni samit u Vašingtonu. Tramp i prva dama Melanija dočekali su Sija i njegovu suprugu Peng Lijuan u sredu uveče u vazdušnoj bazi Endruz u saveznoj državi Merilend, gde su se vijorile američke i kineske zastave.

24. 09. 2026. u 13:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)
Svet

0 2

SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)

KINESKI predsednik Si Đinping stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao Donald Tramp. Američki predsednik najavio je da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

24. 09. 2026. u 16:55

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života