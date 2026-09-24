UKRAJINAC UBIO SVEŠTENIKA, PA NASTAVIO KRVAVI PIR U MANASTIRU: Došao iz Nemačke, dohvatio kuhinjski nož pa izbo svakog ko mu se našao na putu

JEDNA osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u četvrtak u napadu nožem unutar velikog manastira u gradu Jaroslavlu na jugu Poljske, prenose lokalni mediji. Poljska policija saopštila je da je nakon napada priveden 31-godišnji ukrajinski državljanin, napominjući da su motivi incidenta i dalje nejasni, dok su bezbednosne snage raspoređene na mestu napada i istraga je započeta.

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Naime, tridesetjednogodišnji Ukrajinac je noću ušao u Poljsku iz Nemačke i kretao se ka graničnom prelazu u Korčovi, prema rečima Božene Haraš-Vološin iz Okružnog tužilaštva u Pšemislu. Muškarac je u četvrtak u opatiji u Jaroslavu (Podkarpatsko vojvodstvo) izbo nožem četiri muškarca i jednu ženu. Jedan od povređenih sveštenika je preminuo.

- Ovaj čin je počinio 31-godišnji muškarac. Imamo potvrdu da je on ukrajinski državljanin koji je sinoć ušao u Poljsku iz Nemačke i krenuo se ka graničnom prelazu u Korčovi - rekla je Božena Haraš-Vološin iz Okružnog tužilaštva u Pšemislu.

Predstavnik istražitelja je naglasio da čovek na kraju "nije prešao granicu".

- Još ne znamo kako je stigao do Jaroslava, do benediktinske opatije - primetio je Haraš-Vološin.

- Ovaj čovek je ušao u manastirsko imanje, ulazeći iz kuhinje. Tu je došlo do prvih susreta sa ljudima umešanim u incident. Kasnije se incident preselio u crkveno imanje unutar manastira - objasnila je.

Monahinja Barbara Dendor govorila o zločinu

- Otac Adrijan je doručkovao kada je agresivni 31-godišnji ukrajinski državljanin ušao u kuhinju Jaroslavske opatije. Nekoliko trenutaka kasnije, muškarac je napao sveštenika, zadavši mu nekoliko noževa u glavu staklenim čajnicima. Sveštenik je pokušao da obuzda napadača dok su tri žene (kuvarice) u sobi pobegle. Kada je sveštenik uspeo da se oslobodi i video da su radnici opatije bezbedni, zabarikadirao se u susednoj sobi - rekla je monahinja.

Tada je - prema nalazima Interije - otac Marek navodno ušao u kuhinju i napadač ga je izbo nožem.

- Čovek je trebalo da se vrati u crkvu tek kasnije. Otac Stanislav, koji je bio u ispovedaonici, čuo je buku i pojurio ka crkvenim kapijama da ih zatvori i zaštiti vernike okupljene unutra od napadača. Nije stigao na vreme, a 31-godišnji muškarac ga je izbo nožem - navela je ona.

Sveštenik je odveden u bolnicu i tamo je preminuo.

Počinilac još nije ispitan

Haraš-Vološin je otkrila da je 31-godišnjak "priveden od strane službenika iz Okružnog sedišta policije u Jaroslavu i da se trenutno protiv njega sprovode preliminarni postupci usmereni na smeštaj u pritvorski centar".

- Još nije ispitan - naglasila je.

- Lekari će utvrditi da li je moguće izvršiti bilo kakve procesne radnje uz njegovo učešće, i da li će moći da bude smešten u prostoriju za pritvorena lica - dodala je ona.

Predstavnik tužilaštva je takođe objasnio da je "od 31-godišnjaka uzeta krv i da će biti testirana na prisustvo narkotika i alkohola". Međutim, tužilaštvo trenutno nema nikakve informacije o motivima počinioca.

- Što se tiče povređenih, ima četiri muškarca i jedna žena. Već znamo da su troje sveštenici, a dvoje vernici. Imamo potvrđene informacije da je jedna osoba preminula - objasnila je Božena Haraš-Vološin.

Dve osobe su u teškom stanju

- Dve osobe koje se trenutno nalaze u Medicinskom centru u Jaroslavu su u životnoj opasnosti. Njihovo stanje je opisano kao ozbiljno - dodala je ona.

Tužilaštvo je takođe prvobitno utvrdilo da su ubodi nožem naneti, između ostalog, u ispovedaonici.

- Jedan od sveštenika bio je u ispovedaonici u crkvenom dvorištu - objasnila je istražiteljka.

- Počinilac je uzeo nož iz kuhinje opatije - dodala je.

Sestra Barbara Dandor rekla je za državnu televiziju TVP Info da je otac Stanislav preminuo, dok je otac Marek u kritičnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama agencije Interija, školama u Jaroslavu je savetovano da ne puštaju decu napolje nakon napada. Gradonačelnik Jaroslava Marćin Nazarevič rekao je da je tim za upravljanje krizama obavestio škole, kancelarije i parohije o incidentu i preporučio da se obrati veća pažnja na ljude koji ulaze u zgrade.

Gradonačelnik Jaroslava je proglasio dan žalosti

Posle 14 časova održan je brifing za novinare sa lokalnim vlastima. Tokom brifinga, vojvoda Podkarpatja Tereza ​​Kubaš-Hul je komentarisala incident.

- Duboko nam je žao što se dogodio takav incident - rekla je.

Vladina predstavnica je takođe zamolila ljude da ne "dupliraju lažne informacije".

- Jer se u javnom prostoru pojavljuje mnogo lažnih informacija - naglasila je.

- Kao i uvek, objavićemo sva zvanična saopštenja na našim veb-sajtovima - uverio je Kubaš-Hul.

Podkarpatski vojvoda je uverio da je "ljudima koji su bili svedoci ovog događaja odmah pružena psihološka pomoć".

Na konferenciji za novinare je govorio i gradonačelnik Jaroslava Marćin Nazarevič.

- Sa timom za upravljanje krizama odlučili smo da, naredbom gradonačelnika, proglasimo žalost u gradu do kraja ove nedelje. Svi kulturni događaji u javnim ustanovama biće otkazani, a takođe ćemo zamoliti sve ostale organizatore da poštuju ovu odluku. Mislim da je ovo najbolje što sada možemo da uradimo kako bismo osigurali sećanje i bezbednost naših stanovnika - rekao je on, a prenose poljski mediji.

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