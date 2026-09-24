FRANCUSKA se nalazi u finansijskoj krizi, a Pariz više ne može da pruža finansijsku pomoć Ukrajini, izjavila je predsednička kandidatkinja i šefica parlamentarne frakcije Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen.

Foto: Julie SEBADELHA/AFP/Profimedia

Francuska se nalazi u finansijskoj krizi, a Pariz više ne može da pruža finansijsku pomoć Ukrajini, izjavila je predsednička kandidatkinja i šefica parlamentarne frakcije Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen.

Le Pen je ranije optužila Rusiju za navodno neprijateljske akcije u vezi sa odlukom Moskve da stavi pod privremenu upravu imovinu francuskog trgovca na malo Auchan (brend „Auchan“), švajcarskog proizvođača hrane Nestlé i francuske logističke grupe FM Logistic.

Le Pen je ranije optužila Rusiju za navodno neprijateljske akcije u vezi sa odlukom Moskve da stavi pod privremenu upravu imovinu francuskog trgovca na malo Auchan (brend „Auchan“), švajcarskog proizvođača hrane Nestlé i francuske logističke grupe FM Logistic.

(Ria Novosti)