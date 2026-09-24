Svet

LE PEN OTKRILA ŠTA SE DEŠAVA U FRANCUSKOJ: "Više ne možemo da finansiramo Ukrajinu"

D.D.

24. 09. 2026. u 17:07

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FRANCUSKA se nalazi u finansijskoj krizi, a Pariz više ne može da pruža finansijsku pomoć Ukrajini, izjavila je predsednička kandidatkinja i šefica parlamentarne frakcije Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen.

ЛЕ ПЕН ОТКРИЛА ШТА СЕ ДЕШАВА У ФРАНЦУСКОЈ: Више не можемо да финансирамо Украјину

Foto: Julie SEBADELHA/AFP/Profimedia

Francuska se nalazi u finansijskoj krizi, a Pariz više ne može da pruža finansijsku pomoć Ukrajini, izjavila je predsednička kandidatkinja i šefica parlamentarne frakcije Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen.

Le Pen je ranije optužila Rusiju za navodno neprijateljske akcije u vezi sa odlukom Moskve da stavi pod privremenu upravu imovinu francuskog trgovca na malo Auchan (brend „Auchan“), švajcarskog proizvođača hrane Nestlé i francuske logističke grupe FM Logistic.

Le Pen je ranije optužila Rusiju za navodno neprijateljske akcije u vezi sa odlukom Moskve da stavi pod privremenu upravu imovinu francuskog trgovca na malo Auchan (brend „Auchan“), švajcarskog proizvođača hrane Nestlé i francuske logističke grupe FM Logistic.

(Ria Novosti)

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