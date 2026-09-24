ODOBRENO IZRUČENJE: Hrvatska predaje Nemačkoj osumnjičenog za sabotažu „Severnog toka”
OKRUŽNI sud u hrvatskom gradu Puli odobrio je ekstradiciju Ukrajinca Volodimira Žuravljova Nemačkoj, gde je osumnjičen za potkopavanje gasovoda "Severni tok" i "Severni tok 2", prenosi Evropska pravda, pozivajući se na Suspilne.
"Nakon stupanja na snagu ove odluke, hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova predaće Volodimira Žuravljova nadležnim organima u Nemačkoj", navodi se u sudskoj odluci.
Veće sudija s Edvinom Sujević na čelu donelo je odluku o ekstradiciji 18. septembra, ali ga je o tome pismeno obavestilo pet dana kasnije.
Žuravljovljev ukrajinski advokat, Nikola Katerinčuk, nazvao je odluku pristrasnom i političkom i dodao da će se na nju žaliti.
(Evropska pravda, Suspiljni)
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