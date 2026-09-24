Svet

ODOBRENO IZRUČENJE: Hrvatska predaje Nemačkoj osumnjičenog za sabotažu „Severnog toka”

В. Н.

24. 09. 2026. u 16:21

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OKRUŽNI sud u hrvatskom gradu Puli odobrio je ekstradiciju Ukrajinca Volodimira Žuravljova Nemačkoj, gde je osumnjičen za potkopavanje gasovoda "Severni tok" i "Severni tok 2", prenosi Evropska pravda, pozivajući se na Suspilne.

ОДОБРЕНО ИЗРУЧЕЊЕ: Хрватска предаје Немачкој осумњиченог за саботажу „Северног тока”

Foto: Društvene mreže

"Nakon stupanja na snagu ove odluke, hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova predaće Volodimira Žuravljova nadležnim organima u Nemačkoj", navodi se u sudskoj odluci.

Veće sudija s Edvinom Sujević na čelu donelo je odluku o ekstradiciji 18. septembra, ali ga je o tome pismeno obavestilo pet dana kasnije.

Žuravljovljev ukrajinski advokat, Nikola Katerinčuk, nazvao je odluku pristrasnom i političkom i dodao da će se na nju žaliti.

(Evropska pravda, Suspiljni)

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