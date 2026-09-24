Svet

EU NEZADOVOLJNA: Ukrajina u novom problemu

Novosti online

24. 09. 2026. u 16:24

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EVROPSKI zvaničnici su nezadovoljni sporim tempom reformi u Ukrajini, prenosi EURACTIV.

ЕУ НЕЗАДОВОЉНА: Украјина у новом проблему

Foto: Printscreen

- Zvaničnici EU u Briselu su sve više frustrirani usporavanjem reformi u Ukrajini - navodi se u tekstu.

"Blumberg" je objavio da je sastanak između predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog u Njujorku bio napet zbog problema sa finansiranjem Kijeva.

Zelenski je kasnije rekao da je sastanak sa fon der Lajen prošao "bez problema".

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