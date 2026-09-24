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SUD NALOŽIO, BELA KUĆA NE PUŠTA NOVINARE: Trampova administracija ignorisala naredbu?

D.D.

24. 09. 2026. u 15:57

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NOVINARIMA CNN-a, MS NOW-a i Politico-a, danas nije dozvoljeno da uđu u Belu kuću uprkos tome što je savezni sudija Timoti Keli naložio Trampovoj administraciji da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima.

СУД НАЛОЖИО, БЕЛА КУЋА НЕ ПУШТА НОВИНАРЕ: Трампова администрација игнорисала наредбу?

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Pojedini zaposleni na nisu uspeli jutros da uđu u Belu kuću, a obezbeđenje im nije reklo razlog zbog kog ih ne pušta u objekat, objavio je danas taj medij. Istu situaciju su doživeli i novinari, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp zabranio je prošle nedelje tim medijima ulazak u kompleks Bele kuće. CNN, MS NOW i Politico potom su tužili Trampovu administraciju, tvrdeći da je zabrana nezakonita.

Tokom sudskog postupka, advokati administracije tvrdili su da predsednik ima pravo da odlučuje o pristupu Beloj kući i da su izveštaji tih medija predstavljali bezbednosni rizik.

Advokati medija, međutim, naveli su da su obrazloženja o nacionalnoj bezbednosti izneta tek nakon uvođenja zabrane.

(Tanjug)

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