"NIKO NE MOŽE DA SE OBRAĆA MOM NARODU JEZIKOM SILE" Pezeškijan: U UN sam branio integritet iranske nacije
PRIVREMENI ministar odbrane Irana, brigadni general Sejed Madžid Ibn Reza, rekao je da je Teheran sa govornice UN poslao jasnu poruku da se odbrambena doktrina Irana promenila, a predsednik Irana Masud Pezeškijan je izjavio da je njegov tim izmenio njegov unapred pripremljen govor nakon što su čuli obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa pred Generalnom skupštinom UN.
"Produkcija odbrambene moći srazmerna ovoj doktrini nastavlja se ubrzano, i posedujemo mnoštvo inicijativa i sposobnosti koje menjaju paradigmu i stvaraju moć. Niko ne može da se obraća iranskom narodu jezikom sile i pretnji", naveo je Reza u saopštenju objavljenom na mreži Iks.
U govoru na Generalnoj skupštini UN u sredu, predsednik Irana Masud Pezeškijan je istakao pravo Irana da se brani od vojnih napada i ponovio spremnost Teherana za dijalog i mirno rešenje.
Pezeškijan je rekao da je u UN branio legitimitet iranske nacije i da je njegov tim izmenio njegov govor nakon što je čuo obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi Al Džazira.
"Imali smo spreman tekst, ali nakon što smo čuli govor predsednika SAD, naša perspektiva se promenila u odnosu na taj nacrt", rekao je Pezeškijan iranskim medijima.
Kako je istakao, iranska nacija, sa svojim dubokim korenima i bogatom civilizacijom, ne može biti uništena. Pezeškijan je dodao da je njegov govor imao za cilj da artikuliše realnost onoga što SAD nameću iranskom narodu i svetu.
"Oni (SAD) deluju kršeći sve međunarodne zakone i humanitarne okvire, angažujući se samo u upotrebi sile i nehumanim akcijama", zaključio je predsednik Irana.
(Tanjug)
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