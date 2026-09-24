ZELENSKI PRIZNAO ŠTA MU JE NAJVEĆA ŽELJA: Hoću da hodam ulicama i da me niko ne želi ubiti ili mrzeti

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski je rekao je u intervjuu Volstrit džornalu, da pokušava da radi na tome da nakon rata i završetka svog predsedničkog mandata može da nastavi da živi u Ukrajini i da hoda njenim ulicama, a da se ne susreće sa mržnjom ljudi.

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Na pitanje kako se nosi sa stresom nakon godina rata velikih razmera, Zelenski je priznao da nije siguran da li to može da uradi.

Prema rečima predsednika, on pokušava da obavlja svoj posao na takav način da će posle rata moći da nastavi da živi u svojoj zemlji.

"Nije čak ni stvar u tome da vas ljudi poštuju. Radi se o tome da posle rata i posle ove predsedničke funkcije možete da nastavite da živite u svojoj zemlji, da šetate ulicama i da vas niko ne želi ubiti ili mrzeti", rekao je Zelenski.

(WSJ, Ukrajinska pravda)