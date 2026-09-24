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NOVI KONTAKT TEHERANA I KIJEVA: Arakči i Sibiha dogovorili važan korak

D.D.

24. 09. 2026. u 15:09

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MINISTRI spoljnih poslova Irana i Ukrajine, Abas Arakči i Andrij Sibiha, održali su sastanak na marginama Generalne skupštine UN, objavila je iranska poluzvanična agencija Mehr.

НОВИ КОНТАКТ ТЕХЕРАНА И КИЈЕВА: Аракчи и Сибиха договорили важан корак

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

To je prvi takav sastanak otkako su tenzije u julu porasle, posle ukrajinskog napada na iranski komercijalni broj u Kaspijskom moru, navodi Rojters.

Sibiha je u sredu izjavio da je sa Arakčijem na marginama GS UN razgovarao o načinima na koje se mogu kontrolisati tenzije. "Diplomatija se tiče direktnog razgovora, čak i u izazovnim okolnostima.

Naš razgovor je bio fokusiran na međusobne korake kako bismo sprečili dalje pogoršanje tenzija između naših zemalja. Složili smo se da održimo otvorenim postojeće kanale komunikacije", naveo je Sibiha na mreži Iks.

Rekao je da su on i Arakči razmenili stavove o situaciji na Bliskom istoku i u Evropi, kao i o tekućim mirovnim naporima.

- Ponovio sam stav Ukrajine u znak podrške obnovi mira i stabilnosti u oba regiona -  istakao je Sibiha. Arakči i Sibiha su razgovarali i u julu, nakon što je u udaru ukrajinskog drona na iranski brod ubijen jedan mornar, a drugi ranjen.

Iran je tada osudio napad i zapretio odmazdom, a Sibiha je potom zamolio Arakčija da se Teheran uzdrži od bilo kakvih eskalatornih poteza i da okonča bilo kakvu podršku ratu Rusije protiv Ukrajine, podseća Rojters.

(Tanjug)

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