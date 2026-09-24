Svet

SUDIJA OKRENUO ODLUKU TRAMPA: Tri medija ponovo dobijaju pristup Beloj kući

D.D.

24. 09. 2026. u 13:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVEZNI sudija Timoti Keli naložio je Trampovoj administraciji da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima iz tri medijske kuće, Si-En-Ena, Em-Si nau, "Politiko", nakon što je američki predsednik Donald Tramp zabranio tim medijima ulazak u kompleks Bele kuće.

СУДИЈА ОКРЕНУО ОДЛУКУ ТРАМПА: Три медија поново добијају приступ Белој кући

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Keli je ocenio da su novinarima akreditacije oduzete bez odgovarajućeg pravnog postupka, odnosno bez prethodnog obaveštenja i mogućnosti da se izjasne o odluci, preneo je Si-En-En.

Tramp je prošle nedelje objavio zabranu tri medija, optužujući ih za "lažne vesti". Si-En-En, Em-Si nau i "Politiko" potom su tužili administraciju, tvrdeći da je zabrana nezakonita.

Tokom sudskog postupka, advokati administracije tvrdili su da predsednik ima pravo da odlučuje o pristupu Beloj kući i da su izveštaji tih medija predstavljali bezbednosni rizik.

Advokati medija, međutim, naveli su da su obrazloženja o nacionalnoj bezbednosti izneta tek nakon uvođenja zabrane. Keli je posebno ukazao na činjenicu da novinari nisu dobili mogućnost da se izjasne pre nego što su im akreditacije oduzete.

Sudija je podsetio i na sličan slučaj iz 2018. godine, kada je predsedavao postupkom u vezi sa oduzimanjem akreditacije tadašnjem dopisniku Si-En-Ena Džimu Akosti.

Naveo je da su prethodne sudske odluke utvrdile da novinari imaju pravo na obaveštenje i mogućnost žalbe pre nego što im se oduzmu propusnice za Belu kuću.

(Rt Balkan)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PELEGRINI U UN: Svet kojim vlada sila neće biti bezbedan
Svet

0 0

PELEGRINI U UN: Svet kojim vlada sila neće biti bezbedan

PREDSEDNIK Slovačke Peter Pelegrini upozorio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da svet u kojem se međunarodni problemi rešavaju silom, promenom granica i kršenjem suvereniteta ne može da bude bezbedan i pozvao je na jačanje međunarodnog prava i reformu UN.

24. 09. 2026. u 14:19

TEHERAN SA GOVORNICE UN POSLAO JASNU PORUKU Ministar odbrane: Niko ne može da nam se obraća jezikom sile i pretnji
Svet

0 0

"TEHERAN SA GOVORNICE UN POSLAO JASNU PORUKU" Ministar odbrane: Niko ne može da nam se obraća jezikom sile i pretnji

PRIVREMENI ministar odbrane Irana, brigadni general Sejed Madžid Ibn Reza, rekao je danas da je Teheran sa govornice UN poslao jasnu poruku da se odbrambena doktrina Irana promenila, a predsednik Irana Masud Pezeškijan je izjavio da je njegov tim izmenio njegov unapred pripremljen govor nakon što su čuli obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa pred Generalnom skupštinom UN.

24. 09. 2026. u 14:02

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha