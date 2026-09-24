SUDIJA OKRENUO ODLUKU TRAMPA: Tri medija ponovo dobijaju pristup Beloj kući

SAVEZNI sudija Timoti Keli naložio je Trampovoj administraciji da odmah vrati akreditacije i pristup Beloj kući novinarima iz tri medijske kuće, Si-En-Ena, Em-Si nau, "Politiko", nakon što je američki predsednik Donald Tramp zabranio tim medijima ulazak u kompleks Bele kuće.

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Keli je ocenio da su novinarima akreditacije oduzete bez odgovarajućeg pravnog postupka, odnosno bez prethodnog obaveštenja i mogućnosti da se izjasne o odluci, preneo je Si-En-En.

Tramp je prošle nedelje objavio zabranu tri medija, optužujući ih za "lažne vesti". Si-En-En, Em-Si nau i "Politiko" potom su tužili administraciju, tvrdeći da je zabrana nezakonita.

Tokom sudskog postupka, advokati administracije tvrdili su da predsednik ima pravo da odlučuje o pristupu Beloj kući i da su izveštaji tih medija predstavljali bezbednosni rizik.

Advokati medija, međutim, naveli su da su obrazloženja o nacionalnoj bezbednosti izneta tek nakon uvođenja zabrane. Keli je posebno ukazao na činjenicu da novinari nisu dobili mogućnost da se izjasne pre nego što su im akreditacije oduzete.

Sudija je podsetio i na sličan slučaj iz 2018. godine, kada je predsedavao postupkom u vezi sa oduzimanjem akreditacije tadašnjem dopisniku Si-En-Ena Džimu Akosti.

Naveo je da su prethodne sudske odluke utvrdile da novinari imaju pravo na obaveštenje i mogućnost žalbe pre nego što im se oduzmu propusnice za Belu kuću.

(Rt Balkan)