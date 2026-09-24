KREMLJ NE MENJA KURS: Peskov otkrio šta je cilj Rusije u Ukrajini
RUSIJA nije promenila svoj stav – želi mir, a ne prekid vatre u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.
On je naglasio da je Rusija otvorena za mirovni proces u Ukrajini, ali da je njen stav o prekidima vatre ostao isti:
"Moramo da težimo miru, a ne privremenom primirju".
Peskov se osvrnuo na to da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski juče na ruskom opsovao i rekao da će u Moskvu doleteti "raketom".
- Zelenski nije odbio da dođe u Moskvu. Barem ja to nisam čuo - ocenio je portparol Kremlja, dodajući da šef kijevskog režima "trenutno daje mnogo izjava".
Na pitanje novinara da li Kremlj ima informacije o vraćanju dvojice zarobljenih severnokorejskih vojnika iz Ukrajine u Južnu Koreju, kao i o mogućim kontaktima između Ukrajine, Rusije i Severne Koreje po ovom pitanju, Peskov je naveo da ne raspolaže takvim informacijama.
- Pitanje zarobljenika je u nadležnosti našeg odbrambenog resora, kao i obaveštajnih službi. Kontakti sa obaveštajnim službama su u toku - naveo je Peskov.
(RT Balkan)
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