Svet

KREMLJ NE MENJA KURS: Peskov otkrio šta je cilj Rusije u Ukrajini

D.D.

24. 09. 2026. u 12:57

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RUSIJA nije promenila svoj stav – želi mir, a ne prekid vatre u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

КРЕМЉ НЕ МЕЊА КУРС: Песков открио шта је циљ Русије у Украјини

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

On je naglasio da je Rusija otvorena za mirovni proces u Ukrajini, ali da je njen stav o prekidima vatre ostao isti:

"Moramo da težimo miru, a ne privremenom primirju".

Peskov se osvrnuo na to da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski juče na ruskom opsovao i rekao da će u Moskvu doleteti "raketom".

- Zelenski nije odbio da dođe u Moskvu. Barem ja to nisam čuo - ocenio je portparol Kremlja, dodajući da šef kijevskog režima "trenutno daje mnogo izjava".

Na pitanje novinara da li Kremlj ima informacije o vraćanju dvojice zarobljenih severnokorejskih vojnika iz Ukrajine u Južnu Koreju, kao i o mogućim kontaktima između Ukrajine, Rusije i Severne Koreje po ovom pitanju, Peskov je naveo da ne raspolaže takvim informacijama.

- Pitanje zarobljenika je u nadležnosti našeg odbrambenog resora, kao i obaveštajnih službi. Kontakti sa obaveštajnim službama su u toku - naveo je Peskov.

(RT Balkan)

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