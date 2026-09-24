"NAŠ STAV OSTAJE NEPROMENJEN" Kremlj: Transfer prihoda od zamrznute ruske imovine Ukrajini je krađa
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija smatra da je transfer prihoda Evropske unije od zamrznute ruske imovine Ukrajini nezakonit i da predstavlja krađu.
- Već smo više puta procenjivali ove radnje. Verujemo da su nezakonite. Zaista verujemo da je ovo krađa i tretiramo je u skladu sa tim. Naš stav po ovom pitanju ostaje nepromenjen - rekao je Peskov novinarima, prenela je RIA Novosti.
Više od 210 milijardi evra imovine Centralne banke Rusije zamrznuto je u Evropskoj uniji.
Moskva je više puta ocenila da je zamrzavanje njene imovine u Evropi nezakonito.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je rekao da će Rusija uzvratiti ukoliko Zapad konfiskuje njenu zamrznutu imovinu.
(Tanjug)
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