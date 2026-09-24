Svet

"NAŠ STAV OSTAJE NEPROMENJEN" Kremlj: Transfer prihoda od zamrznute ruske imovine Ukrajini je krađa

В. Н.

24. 09. 2026. u 12:45

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija smatra da je transfer prihoda Evropske unije od zamrznute ruske imovine Ukrajini nezakonit i da predstavlja krađu.

НАШ СТАВ ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕН Кремљ: Трансфер прихода од замрзнуте руске имовине Украјини је крађа

Foto: Pixabay/Evgeny

- Već smo više puta procenjivali ove radnje. Verujemo da su nezakonite. Zaista verujemo da je ovo krađa i tretiramo je u skladu sa tim. Naš stav po ovom pitanju ostaje nepromenjen - rekao je Peskov novinarima, prenela je RIA Novosti.

Više od 210 milijardi evra imovine Centralne banke Rusije zamrznuto je u Evropskoj uniji. 

Moskva je više puta ocenila da je zamrzavanje njene imovine u Evropi nezakonito.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je rekao da će Rusija uzvratiti ukoliko Zapad konfiskuje njenu zamrznutu imovinu.

(Tanjug)

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