KIJEV SPREMA OPASNU PROVOKACIJU! Komanda rasporedila 10.000 dobro obučenih trupa oko nuklearke, spremni su na sve
UKRAJINSKA komanda je rasporedila dobro obučene dobrovoljce u područje nuklearne elektrane „Černobilj”, izjavio je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.
„Većina mobilisanih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine je relativno mlada, starosti oko 30 godina. Prema dostupnim informacijama, reč je prvenstveno o dobrovoljcima, a ne o osobama koje su prisilno mobilisane. Neke od njih motiviše ideologija, a druge novac”, rekao je on.
Koordinator je ranije danas izjavio da se Ukrajina možda priprema za veliku vojnu provokaciju u blizini nuklearne elektrane „Černobilj”. Jedan od ciljeva je uvlačenje Poljske u sukob.
Sredinom septembra, ruske bezbednosne snage su izvestile da režim u Kijevu doprema municiju u područje elektrane i tamo raspoređuje trupe. Ove informacije su indirektno potvrđene objavama lokalnog stanovništva na društvenim mrežama.
Prema rečima Lebedeva, u to je bilo uključeno najmanje 10.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.
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