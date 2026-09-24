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KIJEV SPREMA OPASNU PROVOKACIJU! Komanda rasporedila 10.000 dobro obučenih trupa oko nuklearke, spremni su na sve

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24. 09. 2026. u 11:17

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UKRAJINSKA komanda je rasporedila dobro obučene dobrovoljce u područje nuklearne elektrane „Černobilj”, izjavio je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.

КИЈЕВ СПРЕМА ОПАСНУ ПРОВОКАЦИЈУ! Команда распоредила 10.000 добро обучених трупа око нуклеарке, спремни су на све

Foto Photo by Vladyslav Cherkasenko on Unsplash

„Većina mobilisanih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine je relativno mlada, starosti oko 30 godina. Prema dostupnim informacijama, reč je prvenstveno o dobrovoljcima, a ne o osobama koje su prisilno mobilisane. Neke od njih motiviše ideologija, a druge novac”, rekao je on.

Koordinator je ranije danas izjavio da se Ukrajina možda priprema za veliku vojnu provokaciju u blizini nuklearne elektrane „Černobilj”. Jedan od ciljeva je uvlačenje Poljske u sukob.

Sredinom septembra, ruske bezbednosne snage su izvestile da režim u Kijevu doprema municiju u područje elektrane i tamo raspoređuje trupe. Ove informacije su indirektno potvrđene objavama lokalnog stanovništva na društvenim mrežama.

Prema rečima Lebedeva, u to je bilo uključeno najmanje 10.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

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