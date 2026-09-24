LAVROV PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN BEZ UVIJANJA: Pregovori DA, obustava operacije NE
GOVOREĆI na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna za pregovore o dugoročnom i održivom rešenju za Ukrajinu, ali da dok traju pregovori neće obustavljati Specijalnu vojnu operaciju.
Obraćanje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini vratilo je sve prisutne na zemlju, zaključili su iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
(Sputnjik)
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