Svet

LAVROV PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN BEZ UVIJANJA: Pregovori DA, obustava operacije NE

P. Đurđević

24. 09. 2026. u 10:57

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GOVOREĆI na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna za pregovore o dugoročnom i održivom rešenju za Ukrajinu, ali da dok traju pregovori neće obustavljati Specijalnu vojnu operaciju.

ЛАВРОВ ПРЕД САВЕТОМ БЕЗБЕДНОСТИ УН БЕЗ УВИЈАЊА: Преговори ДА, обустава операције НЕ

Foto: Tanjug (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Obraćanje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini vratilo je sve prisutne na zemlju, zaključili su iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(Sputnjik)

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