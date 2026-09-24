PUTIN STIŽE KOD TRAMPA? Iz Vašingtona stigao poziv Kremlju

SJEDINjENE Američke Države pozvale su ruskog predsednika, Vladimira Putina, da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija, a Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti.

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Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da je Vašington pozvao Putina na samit i izrazio nadu da će ruski predsednik prihvatiti poziv, piše Gardijan.

- Pozvali smo predsednika Putina na G20. Mislimo da je to prilika za njega da se angažuje ne samo sa (američkim predsednikom Donaldom) Trampom već i sa drugim svetskim liderima. Nadamo se da će taj poziv prihvatiti - rekao je Rubio na konferenciji za novinare nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

On je rekao da bi to bila prilika da Putin razgovara sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, ali i drugim svetskim liderima.

- Čuli smo taj poziv, zahvalni smo američkoj strani na njemu i pozdravljamo ga - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Sputnjik.

Peskov je dodao da će ruska strana razmotriti poziv i putem odgovarajućih kanala razgovarati sa američkom stranom o mogućnosti njegovog prihvatanja.

G20 je forum najvećih svetskih ekonomija i obuhvata Evropsku uniju, Kinu, Indiju, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge velike zemlje.

Samit G20 trebalo bi da bude održan 14. i 15. decembra u golf klubu "Trump National Doral" u blizini Majamija.

(Tanjug)

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