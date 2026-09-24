POŽAR IZBIO NA STARLINK STANICI U POLJSKOJ: Vlasti sumnjaju na sabotažu
POjŽAR je sinoć izbio na zemaljskoj stanici za satelitske komunikacije sistema "Starlink" u centralnoj Poljskoj, koja obezbeđuje vezu za taj region, uključujući Ukrajinu, a sistemi su sada ponovo u funkciji, izjavio je potpredsednik poljske vlade, Kšištof Gavkovski.
Gavkovski je rekao da je požar zahvatio energetsko postrojenje i agregat i ocenio da se sumnja da je reč o "smišljenom činu sabotaže" čiji je cilj bio onesposobljavanje stanice i prekid internet veze za različite institucije, uključujući ukrajinsku vojsku, preneo je Rojters.
- Iako sve danas funkcioniše, moramo da priznamo - kao što je nedavno istakao premijer (Poljske, Donald) Tusk - da je ovo element hibridnog ratovanja - rekao je Gavkovski.
On je dodao da još nije utvrđeno da je Rusija odgovorna za požar, ali da "mnogi pokazatelji ukazuju na to da se ovo uklapa u novu rusku doktrinu napada".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: NA MESTU EKSPLOZIJE: Uviđaj poljske policije na mestu pada raketa u blizini granice sa Ukrajinom
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