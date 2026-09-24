JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Treslo se tlo u više provincija

ZEMLjOTRES jačine 5,4 stepeni registrovan je na jugoistoku Turske, na području koje je 2023. pogodio razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali.

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Uprava za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama Turske (AFAD) saopštila je da je zemljotres, sa epicentrom u okrugu Karakopru u oblasti Šanliurfe, imao magnitudu 5,4 stepena Rihterove skale i da je zabeležen u 10.40 po lokalnom vremenu.

Zemljotres se osetio u Šanliurfi i u Adijamanu, Gaziantepu, Dijarbakiru, Elazigu i mnogim okolnim provincijama, preneo je "En son haber".

Zemljotres je izazvao kratkotrajnu paniku u Šanliurfi, a kako je objavio portal gazeteipekyol.com, nakon potresa, neki građani su napustili domove i radna mesta i izašli na ulice iz predostrožnosti.

Razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je 6. februara 2023. godine jugoistok Turske i sever Sirije, uzrokujući katastrofalnu štetu i gubitak više od 53.000 ljudskih života. Glavni potres je imao magnitudu od 7,8 stepeni, praćen nizom razornih naknadnih potresa, uključujući i novi snažan potres jačine 7,5 stepeni istog dana.

Milioni ljudi u Kaharamanmarašu, Šanliurfi, Hataju, Gaziantepu, ostali su bez domova u jednoj od najvećih prirodnih katastrofa u modernoj istoriji ovog regiona.

(Tanjug)