Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Treslo se tlo u više provincija

В. Н.

24. 09. 2026. u 10:13

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ZEMLjOTRES jačine 5,4 stepeni registrovan je na jugoistoku Turske, na području koje je 2023. pogodio razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ: Тресло се тло у више провинција

Foto: AI generated/Gemini

Uprava za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama Turske (AFAD) saopštila je da je zemljotres, sa epicentrom u okrugu Karakopru u oblasti Šanliurfe, imao magnitudu 5,4 stepena Rihterove skale i da je zabeležen u 10.40 po lokalnom vremenu.

Zemljotres se osetio u Šanliurfi i u Adijamanu, Gaziantepu, Dijarbakiru, Elazigu i mnogim okolnim provincijama, preneo je "En son haber".

Zemljotres je izazvao kratkotrajnu paniku u Šanliurfi, a kako je objavio portal gazeteipekyol.com, nakon potresa, neki građani su napustili domove i radna mesta i izašli na ulice iz predostrožnosti. 

Razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je 6. februara 2023. godine jugoistok Turske i sever Sirije, uzrokujući katastrofalnu štetu i gubitak više od 53.000 ljudskih života. Glavni potres je imao magnitudu od 7,8 stepeni, praćen nizom razornih naknadnih potresa, uključujući i novi snažan potres jačine 7,5 stepeni istog dana.

Milioni ljudi u Kaharamanmarašu, Šanliurfi, Hataju, Gaziantepu, ostali su bez domova u jednoj od najvećih prirodnih katastrofa u modernoj istoriji ovog regiona.

(Tanjug)

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