Svet

TEHERANU STIGAO ULTIMATUM IZ BRISELA: Košta im postavio tri uslova

P. Đurđević

24. 09. 2026. u 09:41

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PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je razgovarao sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i pozvao Teheran da obnovi saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

ТЕХЕРАНУ СТИГАО УЛТИМАТУМ ИЗ БРИСЕЛА: Кошта им поставио три услова

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

On je pozvao Iran da obustavi napade na susedne zemlje, preneo je Rojters.

Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

 

Takođe je istakao da Iran u potpunosti mora da uspostavi slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

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