JANŠA POZVAO TRAMPA U SLOVENIJU: Evo šta mu je američki predsednik obećao
SLOVENAČKI premijer, Janez Janša, pozvao je predsednika SAD, Donalda Trampa, u posetu Sloveniji, zemlji iz koje potiče američka prava dama Melanija Tramp.
Janša je Trampu uputio poziv tokom sastanka na tradicionalnom prijemu za svetske lidere čiji je domaćin Tramp bio na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u utorak, prenosi danas STA.
Janša i vlada su to objavili sinoć na mreži Iks, pri čemu je Janša objavio i deo intervjua koji je dao američkoj mreži Njuzmaks, tokom kojeg je rekao da je Tramp obećao da će doći u posetu.
U isečku intervjua, koji još nije objavljen u celosti, Janša je istakao da Slovenija i SAD imaju posebne odnose.
Janša će se obratiti Generalnoj skupštini UN danas u 18 časova po lokalnom vremenu.
(Tanjug)
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