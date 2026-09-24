Svet

JANŠA POZVAO TRAMPA U SLOVENIJU: Evo šta mu je američki predsednik obećao

T.J.

24. 09. 2026. u 09:17

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SLOVENAČKI premijer, Janez Janša, pozvao je predsednika SAD, Donalda Trampa, u posetu Sloveniji, zemlji iz koje potiče američka prava dama Melanija Tramp.

ЈАНША ПОЗВАО ТРАМПА У СЛОВЕНИЈУ: Ево шта му је амерички председник обећао

Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Janša je Trampu uputio poziv tokom sastanka na tradicionalnom prijemu za svetske lidere čiji je domaćin Tramp bio na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u utorak, prenosi danas STA.

Janša i vlada su to objavili sinoć na mreži Iks, pri čemu je Janša objavio i deo intervjua koji je dao američkoj mreži Njuzmaks, tokom kojeg je rekao da je Tramp obećao da će doći u posetu.

U isečku intervjua, koji još nije objavljen u celosti, Janša je istakao da Slovenija i SAD imaju posebne odnose.

Janša će se obratiti Generalnoj skupštini UN danas u 18 časova po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

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