ORVEL ZAKUCAO NA VRATA LONDONA: Bernam na meti žestokih kritika zbog „Ministarstva istine“
ODLUKA britanskog premijera Endija Bernama da formira Nacionalni centar za informacionu odbranu, novo telo koje bi trebalo da se bori protiv dezinformacija i takozvanih informacionih napada stranih država, izazvala je oštre političke polemike u Velikoj Britaniji, a lider Reform UK Najdžel Faraž novu instituciju nazvao je „Ministarstvom istine”.
Bernam je formiranje centra najavio tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN u Njujorku, poručivši da je britanskim bezbednosnim strukturama naložio da počnu rad na uspostavljanju institucije čiji će zadatak biti da „otkriva, pripisuje i ometa” informacione napade neprijateljskih država.
Nova struktura trebalo bi da poveže obaveštajne agencije, vladine službe, policiju i kompanije koje upravljaju društvenim mrežama, a posebna pažnja biće posvećena dezinformacijama, lažnim internet stranicama, manipulisanim sadržajima i sve uverljivijim snimcima i materijalima proizvedenim uz pomoć veštačke inteligencije.
Bernam je u UN tvrdio da su Velika Britanija i njeni saveznici poslednjih godina izloženi informacionim operacijama velikih razmera i kao glavni primer naveo Rusiju. On je rekao da su korišćeni botovi, lažni sajtovi i falsifikovani novinski tekstovi, kao i imitacije vizuelnog identiteta britanskih institucija i medija. Moskva je ranije odbacivala zapadne optužbe o mešanju u političke procese drugih država.
Najava je, međutim, odmah otvorila pitanje granice između suprotstavljanja stranim operacijama uticaja i zaštite slobode političkog govora.
Lider Reform UK Najdžel Faraž optužio je Bernamovu vladu da pod izgovorom borbe protiv dezinformacija stvara mehanizam koji bi mogao da bude upotrebljen protiv političkih neistomišljenika.
- Endi Bernam osniva Ministarstvo istine kako bi ugušio slobodu govora - poručio je Faraž, aludirajući na Ministarstvo istine iz Orvelovog romana „1984”.
Faraž je ocenio da postoji realan problem stranih botova i pokušaja uticaja na političke procese, ali je upozorio da bi ovlašćenja novog centra vremenom mogla da budu proširena i na sadržaje koji predstavljaju legitimnu kritiku vlasti.
Zabrinutost su izrazile i organizacije koje se bave zaštitom građanskih sloboda, tražeći jasne garancije da će delovanje centra biti ograničeno na operacije stranih država i da neće obuhvatiti zakonite stavove britanskih građana.
Istovremeno, članovi parlamentarnih odbora pozdravili su formiranje jedinstvenog tela za borbu protiv stranih informacionih operacija, uz zahtev da ono bude javno odgovorno i pod parlamentarnim nadzorom.
Polemika dolazi u trenutku kada je Bernamova vlada suočena i sa sve snažnijim ustavnim pritiscima iz Škotske. Prvi ministar Škotske Džon Svini nedavno je izjavio da bi Bernam mogao da bude „poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva”, tvrdeći da bi novi referendum o nezavisnosti Škotske trebalo da bude održan u narednih pet godina.
(Politika onlajn)
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