ORVEL ZAKUCAO NA VRATA LONDONA: Bernam na meti žestokih kritika zbog „Ministarstva istine“

ODLUKA britanskog premijera Endija Bernama da formira Nacionalni centar za informacionu odbranu, novo telo koje bi trebalo da se bori protiv dezinformacija i takozvanih informacionih napada stranih država, izazvala je oštre političke polemike u Velikoj Britaniji, a lider Reform UK Najdžel Faraž novu instituciju nazvao je „Ministarstvom istine”.

Foto: Jon Super (STR)

Bernam je formiranje centra najavio tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN u Njujorku, poručivši da je britanskim bezbednosnim strukturama naložio da počnu rad na uspostavljanju institucije čiji će zadatak biti da „otkriva, pripisuje i ometa” informacione napade neprijateljskih država.

Nova struktura trebalo bi da poveže obaveštajne agencije, vladine službe, policiju i kompanije koje upravljaju društvenim mrežama, a posebna pažnja biće posvećena dezinformacijama, lažnim internet stranicama, manipulisanim sadržajima i sve uverljivijim snimcima i materijalima proizvedenim uz pomoć veštačke inteligencije.

Bernam je u UN tvrdio da su Velika Britanija i njeni saveznici poslednjih godina izloženi informacionim operacijama velikih razmera i kao glavni primer naveo Rusiju. On je rekao da su korišćeni botovi, lažni sajtovi i falsifikovani novinski tekstovi, kao i imitacije vizuelnog identiteta britanskih institucija i medija. Moskva je ranije odbacivala zapadne optužbe o mešanju u političke procese drugih država.

Najava je, međutim, odmah otvorila pitanje granice između suprotstavljanja stranim operacijama uticaja i zaštite slobode političkog govora.

Lider Reform UK Najdžel Faraž optužio je Bernamovu vladu da pod izgovorom borbe protiv dezinformacija stvara mehanizam koji bi mogao da bude upotrebljen protiv političkih neistomišljenika.

AP Photo/Thomas Krych

- Endi Bernam osniva Ministarstvo istine kako bi ugušio slobodu govora - poručio je Faraž, aludirajući na Ministarstvo istine iz Orvelovog romana „1984”.

Faraž je ocenio da postoji realan problem stranih botova i pokušaja uticaja na političke procese, ali je upozorio da bi ovlašćenja novog centra vremenom mogla da budu proširena i na sadržaje koji predstavljaju legitimnu kritiku vlasti.

Zabrinutost su izrazile i organizacije koje se bave zaštitom građanskih sloboda, tražeći jasne garancije da će delovanje centra biti ograničeno na operacije stranih država i da neće obuhvatiti zakonite stavove britanskih građana.

Istovremeno, članovi parlamentarnih odbora pozdravili su formiranje jedinstvenog tela za borbu protiv stranih informacionih operacija, uz zahtev da ono bude javno odgovorno i pod parlamentarnim nadzorom.

Polemika dolazi u trenutku kada je Bernamova vlada suočena i sa sve snažnijim ustavnim pritiscima iz Škotske. Prvi ministar Škotske Džon Svini nedavno je izjavio da bi Bernam mogao da bude „poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva”, tvrdeći da bi novi referendum o nezavisnosti Škotske trebalo da bude održan u narednih pet godina.

(Politika onlajn)

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