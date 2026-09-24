Svet

RUSKA PVO NE PRAŠTA: Srušeno 40 ukrajinskih dronova - Kijevu propao još jedan nalet

P. Đurđević

24. 09. 2026. u 08:46

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 40 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКА ПВО НЕ ПРАШТА: Срушено 40 украјинских дронова - Кијеву пропао још један налет

MOD Rusije

Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Tverske i Rostovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja i Krima.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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