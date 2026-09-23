DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku
VISOKI izraelski bezbednosni zvaničnici posavetovali su izraelskog premijera Benjamna Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasedanje Generalne skuptšine Ujedinjenih Nacija zbog čega će Netanjahu u SAD provesti samo jedan dan, objavio je danas izraelski Kanal 13 pozivajući se na izvore.
Kako navode izvori upoznati sa detaljima, Netanjahu bi trebalo da otputuje večeras i u Njujork stigne sutra ujutru, dok se njegov povratak u Izrael očekuje već sutra uveče, zbog čega neće prenoćiti u Njujorku.
Izraelski izvori, među kojima su i bezbednosni zvaničnici, naveli su da je odluka doneta iz bezbednosnih razloga.
Tokom protekla dva dana više visokih bezbednosnih zvaničnika održalo je sastanke o tom pitanju, a neki od njih su održani u prisustvu premijera.
Netanjahuu je preporučeno da ne produžava svoj boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tanjug
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