Svet

DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 21:23

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VISOKI izraelski bezbednosni zvaničnici posavetovali su izraelskog premijera Benjamna Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasedanje Generalne skuptšine Ujedinjenih Nacija zbog čega će Netanjahu u SAD provesti samo jedan dan, objavio je danas izraelski Kanal 13 pozivajući se na izvore.

ДОШАО И УТЕКАО НАЗАД: Нетанјахуу саветовано да скрати боравак у САД, неће ноћити у Њујорку

Foto: Marc Israel Sellem/Pool Photo via AP

Kako navode izvori upoznati sa detaljima, Netanjahu bi trebalo da otputuje večeras i u Njujork stigne sutra ujutru, dok se njegov povratak u Izrael očekuje već sutra uveče, zbog čega neće prenoćiti u Njujorku.

Izraelski izvori, među kojima su i bezbednosni zvaničnici, naveli su da je odluka doneta iz bezbednosnih razloga.

Tokom protekla dva dana više visokih bezbednosnih zvaničnika održalo je sastanke o tom pitanju, a neki od njih su održani u prisustvu premijera.

Netanjahuu je preporučeno da ne produžava svoj boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tanjug

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